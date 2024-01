Preverili smo, kako se lahko ogrevamo na elektriko

Električna energija je, tudi zaradi učinkovitih toplotnih črpalk, v zadnjih letih postala najpogosteje uporabljeni energent za ogrevanje slovenskih gospodinjstev, sledijo pa ji drva oziroma lesna biomasa, s katero se grejejo predvsem na podeželju.

Izzivi posodobitve ogrevanja

Odločitev o izbiri ogrevalnega sistema pri novogradnjah prinaša bistveno manj izzivov kot izbira ob zamenjavi dotrajane ogrevalne naprave. Dejstvo je, da so novogradnje bolje izolirane kot starejše stavbe, zato je v večini primerov toplotna črpalka najbolj optimalna izbira. Ne nazadnje tudi novi energetski zakon, ki je še v usklajevanju, gospodinjstvom ne bo omogočal prav veliko izbire glede energenta za ogrevanje.

Toplotne črpalke ogrevajo z velikim izkoristkom. FOTO: Maxshot.pl/Shutterstock

Drugače pa je v primeru, ko se odločamo o zamenjavi dotrajane ogrevalne naprave. »Investicijski stroški so pogosto ključni faktor pri odločitvi za zamenjavo ogrevalnega sistema. Toplotne črpalke sicer zahtevajo nekoliko višje začetne naložbe, vendar je treba razumeti, da se lahko obrestujejo v obliki dolgoročnih prihrankov pri stroških ogrevanja,« pravi Urban Martinuč, direktor podjetja Airabela, in nadaljuje: »S tem so skupni stroški v življenjski dobi sistema lahko nižji, kot pa če sistema ne bi zamenjali. V večini primerov je toplotna črpalka najbolj gospodarna rešitev, priporočamo pa posvetovanje s strokovnjaki, ki vam bodo po ogledu objekta svetovali, kdaj je smiselno zamenjati trenutni ogrevalni sistem.«

Različni tipi toplotnih črpalk

Na trgu obstajajo trije glavni tipi toplotnih črpalk (TČ) za ogrevanje prostorov, ki se ločijo glede na vir, iz katerega zajemajo toploto, in sicer: zrak-voda, zemlja-voda in voda-voda. Tip zrak-voda za ogrevanje izkorišča toploto v zraku, zato bo za svoje delovanje potrebovala zelo malo električne energije. Obenem je najcenejša naložba, a ima tudi nekoliko manjšo zmogljivost in posledično izkoristek. Proizvajalci zagotavljajo njeno delovanje do zunanje temperature –25 °C. Primerne so tako za ogrevanje z radiatorji kot tudi za talno ogrevanje, pri čemer obstajajo tudi visokotemperaturni modeli, ki so primerni za zamenjavo obstoječih ogrevalnih sistemov. Možne so izvedbe z integriranim ali ločenim grelnikom za sanitarno vodo. Nekatere v poletnem času omogočajo tudi hlajenje, a v tem primeru potrebujemo konvektorski sistem namesto radiatorjev.

Urban Martinuč, Airabela: »Zamenjava ogrevalnega sistema z nizkotemperaturnim pristopom dodatno poveča energetsko učinkovitost sistema.«

Večji izkoristek

TČ zemlja-voda deluje tako, da izkorišča toploto, ki je skladiščena v zemlji. Odvzem toplote preko TČ zemlja-voda se dogaja s pomočjo tekočine, ki kroži v zaprtem sistemu cevi, položenimi na globini od 120 do 130 cm (horizontalni kolektor) ali s pomočjo cevnih sond, ki so vstavljene v vrtine od 60 do 140 m (vertikalna geo sonda). Naložba v takšno toplotno črpalko je višja, a njena prednost je v tem, da so tla stabilnejši vir energije kot zrak in da ima višji izkoristek kot TČ zrak-voda. Tudi njeno vzdrževanje je preprosto in življenjska doba dolga.

Ogrevanje na elektriko je del zelenega prehoda FOTO: Jože Suhadolnik

Tretji tip so TČ voda-voda, ki za svoje delovanje izkoriščajo podtalno vodo. Dejstvo je, da je njen izkoristek največji med vsemi tipi TČ, kar se bo poznalo pri mesečnem računu za električno energijo. Vendar je naložba v takšno TČ najvišja med vsemi tipi, saj potrebujemo vrtine za črpalko in sam dostop do podtalnice. Za zadnje potrebujemo ustrezna dovoljenja.

Nasveti pri izbiri toplotne črpalke Na kaj vse moramo biti pozorni pri izbiri toplotne črpalke (TČ), smo vprašali Urbana Martinuča iz podjetja Airabela. 1. Pravilna določitev potrebne moči TČ – ta se določi glede na porabo trenutnega energenta in predvidene posege v objekt ob morebitni energetski sanaciji. Pravilno dimenzionirana črpalka bo učinkovito ogrevala objekt, stroški ogrevanja bodo nizki in bivalno udobje bo na visoki ravni. 2. Proučimo energetsko učinkovitost TČ in izberimo najbolj učinkovito napravo. 3. Grelni faktor (COP), ki odraža učinkovitost pretvorbe električne energije v toplotno, mora biti čim višji. 4. Ne pozabimo preveriti glasnosti delovanja zunanje enote TČ. Preglasna enota je lahko moteča za okolico. 5. Izberimo TČ ugledne znamke, ki ima zagotovljeno dobro podporo proizvajalca in hiter dostop do servisnih storitev. 6. Raziščimo možnosti subvencij Eko sklada in ugodnejšega financiranja.

Enostavnost vgradnje IR-panelov

Na elektriko delujejo tudi infrardeči paneli (IR-paneli), ki so lahko alternativa toplotnim črpalkam in tudi dodatni način ogrevanja k obstoječemu. Njihova posebnost je, da tako kot sonce oddajajo infrardeče žarke, ki segrevajo predmete v prostoru in ne zraka, kot to počno klasični ogrevalni sistemi. Kot poudari Dušan Luzar, direktor podjetja Nuvision, je ena od pomembnih prednosti preprosta namestitev in nižja naložba v primerjavi s toplotno črpalko. »IR-panele namestimo v prostor brez večjih posegov, saj jih lahko priklopimo na obstoječe instalacije, zato je lahko sama montaža končana že v nekaj urah,« še doda Luzar. Prav tako ne zahtevajo vzdrževanja, njihova življenjska doba je več kot 40 let, v Nuvisionu kupljeni IR-paneli imajo 12-letno garancijo. A pozor, za njihovo čim večjo učinkovitost in gospodarnost velja načrtovanje njihove moči in števila ter postavitev po prostorih zaupati strokovnjakom. Sicer lahko naš račun za elektriko poskoči v nebo. Prav tako bo račun visok, če bomo IR-panele vgradili v toplotno slabo izolirano stavbo.

IR-paneli ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. FOTO: arhiv ponudnika

Dušan Luzar, Nuvision: »Za krmiljenje IR-panelov imamo posebej zasnovan termostat, ki bo upošteval novi način obračunavanja električne energije in prilagajal delovanje tako, da ne boste nikoli prekoračili obremenitev ali porabe elektrike.«

Izberimo kakovostne IR-panele

Dušan Luzar iz Nuvisiona priporoča nakup IR-panelov pri uveljavljenem in izkušenem ponudniku ter izbiro kakovostnih panelov, saj se je pri panelih slabše kakovosti že zgodilo, da so privedli do požara.

Ne nazadnje uporabo IR-panelov ureja tudi nekaj zakonov in pravilnikov; pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES), ki je bil sprejet maja 2022, med drugim določa, da novogradnja na kvadratni meter ogrevane površine lahko porabi največ 25 kWh energije na leto, primarna energija vseh porabnikov je omejena na 75 kWh/m2 na leto, vsaj polovica te energije pa mora biti proizvedena iz obnovljivih virov energije (OVE). »Zakonodaja omogoča, da v novogradnji uporabljamo IR-panele v kombinaciji s sončno elektrarno,« sklene Luzar.