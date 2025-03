Ključno za lepe roke in stopala

Da to ni le estetska nega, temveč pomemben del skrbi za zdravje in slog sodobnega človeka, nam je pojasnila Karmen Vuletič, ki v svojem salonu Tri krasne v središču Ljubljane skupaj z izkušenima kozmetičarkama Mašo in Kristino – poleg strokovnih manikur in pedikur – za lepoto telesa poskrbi tudi z nadvse sproščujočimi masažami, pika na i pa je prijetna energija trojice. »Ker take smo,« same pravijo o Treh krasnih. Kaj lahko storimo, da bi upočasnili staranje rok? Maša: Priporočam redno uporabo kreme z UV-filtri, posebno pri zunanjih šport­nih aktivnostih in v mesecih, ko je naša koža bolj iz...