Klasike z Yasko: janeževi upognjenci

Gospodinje so jih pekle predvsem za posebne priložnosti in praznike, danes pa se zdi, da so v poplavi modernih receptov ostali kar malce pozabljeni. Čeprav gre za pecivo oziroma piškote, ki so sestavljeni iz le nekaj sestavin, pa je samo ena tista ključna, zaradi katere izstopajo.

Več na Odprti kuhinji.