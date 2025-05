V nadaljevanju preberite:

Te dni je razstava avtomobilov v Šanghaju, na kateri ne manjka kitajskih in tudi nemških novosti. A morda so bolj kot novi avtomobili v tem primeru pomembne novice o napredku pri baterijah. Največji kitajski in svetovni proizvajalec baterij za električna vozila CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) je v začetku tedna, pred odprtjem šanghajske avtomobilske razstave, napovedal drugo generacijo svoje baterije LFP (katoda iz litij-železovega fosfata) za hitro polnjenje z imenom shenxing. Glavni tehnični direktor Gao Huan je na posebnem tehniškem dogodku dejal, da nova generacija z le petminutnim polnjenjem omogoča doseg 520 kilometrov, največja moč polnjenja naj bi bila kar težko verjetnih 1,3 megavata, skupni doseg pa 800 kilometrov.