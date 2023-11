Kdaj bi morali soliti zelje, da bo najboljšega okusa

Zelje spada med izjemno hranljiva in zdravilna živila, ki jih s posebnim zanosom uživamo predvsem v zimskem času. Naj bo to preprosta zeljna solata ali krepčilna enolončnica, lahko pa tudi odlična priloga. V vsakem primeru si želimo, da je jed, ne glede na kompleksnost priprave, dobrega okusa. Na intenzivnost slednjega pa vpliva tudi to, kdaj zelju dodamo sol.

Več na Odprti kuhinji.