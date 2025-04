Kavč ni večen, preverite, kako pogosto bi ga morali zamenjati

Ena največjih napak pri razporeditvi pohištva v prostoru je, da se osredotočamo zgolj na videz, ne pa tudi na velikost. Veliko sedežnih garnitur poje prostor, torej so zanj prevelike. Res je, da naj bi bila osrednja točka dnevne sobe, ne sme pa dominirati in jo preglasiti. To namreč vizualno zmanjša prostor.

Če se vam zdi, da vas kavč požira, namesto da bi vas podpiral, je to jasen znak, da struktura ni več tako trdna kot nekoč.

Po drugi strani ustvarja premalo pohištva v velikem prostoru občutek praznine, nedokončanosti, zato je tak prostor nefunkcionalen in neizkoriščen. Brez pravilne razporeditve in združevanja pohištva zato ne bo šlo. Pred nakupom pohištva moramo zato nujno izmeriti prostor, in to na centimeter natančno.

Menda skoraj 250 milijonov ljudi uporablja povsem neprimerno oziroma neudobno sedežno garnituro. Kavč je, kot rečeno, osrednji del večine dnevnih sob, njegova povprečna življenjska doba pa se giblje med sedmimi in petnajstimi leti, odvisno od kakovosti izdelave, materialov in intenzivnosti uporabe. Sčasoma pa se tudi na najkakovostnejših sedežnih garniturah pokažejo znaki dotrajanosti, in tudi to vpliva na udobje, funkcionalnost in seveda videz prostora.

Če je izpostavljena sončni svetlobi, lahko zbledi. FOTO: Wirestock/Getty Images

Palačinkaste blazine

Kadar sedežna garnitura zaškripa že ob najmanjšem premiku, gre najverjetneje za poškodbo okvirja, vzmeti ali spojev. V teh in tudi nekaterih drugih primerih je zato nakup novega kavča stroškovno najbolj učinkovit.

Madeži kvarijo videz, lahko so tudi vir neprijetnih vonjav.

Eden prvih znakov, da sedežna garnitura izgublja udobje, so blazine, ki postajajo ravne kot palačinke. Sčasoma se polnilo blazine stisne in izgubi elastičnost. Najpogosteje je to opaziti na sedežih, kjer nastanejo vdolbine, ki ostanejo tudi potem, ko vstanete. Ravne blazine ne zagotavljajo več ustrezne podpore za telo, kar povzroča neudobno sedenje, v iskanju udobnega položaja pa potrebo po pogostem premikanju. Če se vam zdi, da vas kavč požira, namesto da bi vas podpiral, je to jasen znak, da notranja struktura ni več tako trdna, kot je bila nekoč.

Smrdljivi madeži

Potem je tu še uničena tkanina, boleča rana mnogih lastnikov mačk. Slednje lahko namreč s svojimi krempeljci kavč spremenijo v kos, ki je le še za na odpad. Tudi madeži, ki jih ni mogoče očistiti, so kazalnik, da je čas za nov kavč. Nekateri so tako trdovratni, da jih ni mogoče odstraniti niti s profesionalnim čiščenjem. Ne le da kvarijo videz, lahko so vir neprijetnih vonjav.

Sleherni kos pohištva ima svojo življenjsko dobo. FOTO: Wendellandcarolyn/Getty Images

Pogosto zanemarimo tudi postavitev sedežne garniture. Če je v bližini okna, bo barva sčasoma zaradi sončne svetlobe zbledela, največkrat neenakomerno, zaradi česar je sedežna garnitura videti zanemarjena.

Medtem pa se je spremenil še vaš okus ... in kavč vam nenadoma ni več tako všeč. Tudi to je znak, da je čas za zamenjavo. Najpomembneje je, da prisluhnete sebi in svojim željam, te pa prilagodite prostoru ter njegovim možnostim.