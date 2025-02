Katera truga je najboljša? AMZS odgovarja ...

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju z evropskimi partnerskimi avtomobilskimi klubi opravila preizkus 13 strešnih avtomobilskih kovčkov. Osem jih je prejelo oceno dobro, trije zadovoljivo, dva pa sta se izkazala za pomanjkljiva. Kot so poudarili v AMZS, najvišja cena ne zagotavlja nujno najvišje kakovosti.

Široki cenovni razpon

Strokovnjaki so se na preizkusu osredotočili na strešne kovčke s prostornino približno 400 litrov, kar je praviloma dovolj za shranjevanje smučarske opreme za celo družino, pravijo na AMZS. Povprečne cene preizkušenih modelov segajo od 350 do 840 evrov, kar je po njihovih ocenah precej velik razpon, še zlasti ker najvišja cena ne prinese tudi najboljše skupne ocene.

Najpomembnejši merili sta uporabnost in upravljanje.

»Glavna merila preizkusa strešnih kovčkov so oblika in zasnova, uporabnost in upravljanje, varnost med vožnjo ter varnostni preizkus oziroma preizkusni trk. Največji delež imata uporabnost in upravljanje, pri čemer so strokovnjaki ocenili tako natančnost navodil za uporabo kot prvo namestitev, namestitev in odstranitev s strehe, nalaganje prtljage in varnostna navodila za posamezen kovček,« je pojasnil odgovorni urednik Motorevije AMZS Blaž Poženel.

Nekateri so se na preskusnem trku odprli.

Vedno več avtomobilskih izdelovalcev ponuja strešne kovčke pod lastno blagovno znamko oziroma kot del dodatne opreme, ki jo lahko kupimo pri istem avtomobilskem trgovcu, kjer smo kupili avto. Med 13 preskušenimi modeli jih pet kot originalno opremo lahko kupimo pri avtomobilskih trgovcih (Audi, BMW, Mercedes, Škoda in Volkswagen). Drugi so izdelki uveljavljenih blagovnih znamk; večina je dosegljiva v slovenskih specializiranih trgovinah, vsi pa v slovenskih ali tujih spletnih trgovinah.

Najbolje se je odrezal Audijev strešni kovček, ki ga za tega nemškega avtomobilskega proizvajalca izdeluje švedski Thule. Na preskusnem trku je dosegel najboljšo oceno, zelo dobro pa se je odrezal tudi pri varnostnih lastnostih. Na repu lestvice sta kovčka VDP Extreme 400 in Northline EVOSpace TEF XL. Podrobnejši rezultati so objavljeni na spletni strani AMZS.

Sistemi hitre montaže poskrbijo za hitro in preprosto namestitev na strešne nosilce.

Nasveti za uporabo

Pri AMZS voznikom svetujejo, naj izberejo kovček, ki se prilega strešnim nosilcem njihovega avtomobila, pri nakupu pa naj upoštevajo tudi dolžino opreme, kot so smuči. Za udobno in preprosto namestitev priporočajo modele s sistemom hitre pritrditve, za lažjo uporabo pa kovčke z obojestranskim odpiranjem pokrova. Kovček mora biti že v osnovi opremljen s čvrstimi trakovi za pritrjevanje tovora, so zapisali.



Ko ga ne potrebujemo več, ga je smiselno odstraniti s strehe.

Pred začetkom potovanja je dobro preveriti, kolikšno strešno obremenitev za avtomobil predpisuje avtomobilski proizvajalec, pri tem pa upoštevati tudi težo kovčka. Prtljaga mora biti v njem enakomerno razporejena in zavarovana s pritrdilnimi pasovi. »V prednji del položite mehkejše dele tovora, kot so torbe, spalne vreče in odeje. Tudi tako lahko preprečite, da bi pri nezgodi ostrejši deli tovora prebili prednjo steno kovčka,« so zapisali. Zelo težke predmete je treba odložiti v prtljažnik avtomobila.

Kot so poudarili v zvezi, tovor na strehi poviša težišče avtomobila, kar vpliva na vozne lastnosti, zato morajo biti vozniki pozorni pri hitrem menjavanju smeri in ostrem zaviranju. Zaradi večje višine je avtomobil s strešnim kovčkom tudi bolj občutljiv za bočni veter, kar je treba upoštevati pri vožnji čez mostove in na območjih z močnejšim vetrom. Paziti je treba tudi na to, da je strešni kovček vedno dobro zaprt, občasno pa je pametno preveriti tudi njegovo pritrditev na nosilce oziroma streho.

Ko kovčka ne potrebujemo več, ga je smiselno odstraniti s strehe, saj zaradi zračnega upora zvišuje porabo goriva.