Katarina Matejčič, finančna opismenjevalka: »To je najboljša naložba!«

»Upravljanje denarja bi moral obvladati vsak, še zlasti pa to velja za ženske,« je prepričana vselej do potankosti urejena in iskriva sogovornica, ki pod nazivom Investitorka v Pradi finančno opismenjuje ženske vseh generacij.

Ujeli smo jo med pripravami na junijsko predavanje v ljubljanskem Rogu in zaupala nam je nekaj osebnih misli, tudi o najljubših »naložbah«, med katerimi izstopajo potovanja.

Dan najraje začenjam ...

Z dobro glasbo in žarkom sonca v očeh.

Te dni veliko razmišljam ...

O Investitorki v Pradi in vsem, kar spada zraven. O ženskah, oblikovanju skupnosti in okolja, kjer se bodo počutile sproščene, spodbujene, opolnomočene in tudi malo drzne.

FOTO: Črt Piksi

Center Ljubljane je ...

Moj najljubši del ne samo mesta, ampak sveta in ga ne bi, vsaj za vedno ne, nikoli zamenjala.

Na kavo ...

K enim od prijaznih in gostoljubnih sosedov, torej v Tozd, Opera bar ali Vrt Beli volk. Kadar je res vroče, pa k Lili Novy.

Rožnik?

Je zame kava z malo lahke rekreacije. In sredi tedna čez dan prav poseben užitek, ker je bilo včasih to nepredstavljivo.

Ko potrebujem navdih ...

Grem na drug konec sveta. V mir, samoto, kjer se stvari postavijo in sestavijo same od sebe.

Potovanja ...

So edino, čemur se ne bi nikoli odrekla. In hkrati edini strošek, ki mi ga ni žal niti za trenutek.

Na Bali se vračam ...

Ker me tam prevzame občutek, ki ga nisem doživela nikjer drugje na svetu. Tudi sredi Ljubljane ne.

Rada sem urejena, ker ...

Je to preprosto del mene. In ker to že od nekdaj spada tudi k mojemu poslu oziroma delu.

Najljubši modni kos?

Visoke pete in veliki, posebni prstani.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje ...

Ko sem doživela manjši čustveno-telesni kolaps in čez noč dala odpoved, ne da bi zares vedela, kaj bom.

Biti finančna opismenjevalka je ...

Nekaj, o čemer nisem nikoli razmišljala, ampak je očitno natanko to, kar moram početi v življenju.

Najboljša naložba?

Vsa potovanja. Ker spoznaš, da je svet lep in ljudje dobri.

Denar je ...

Zame sredstvo, ki mi omogoča, da počnem natanko to, kar res želim in me osrečuje.

Nikdar ne bi počela stvari ...

Ki so proti mojim načelom, ne glede na posledice, ki bi me lahko doletele.

Zagovarjam uživanje ...

Ker brez tega življenje ni zares življenje.

Najboljši nasvet, ki mi ga je dal/a moj/a prvi/a šef/inja ...

Če na hitro povzamem: »Ne delaj napak.«

Vodilo, ki se ga dosledno držim ...

Vedno počnem to, kar osrečuje mene, in ne, kar drugi pričakujejo ali želijo od mene.

Najboljši način, kako porabiti dvajset evrov?

Za nakup nečesa, čeprav majhnega, kar te osreči in je samo zate.

Rada si privoščim ...

Dan samo zase, ko ne vidim nikogar in odložim tudi telefon.

Brez ...

Popolnega odklopa od sveta ne bi mogla. Na vsake toliko res potrebujem popoln »reset«.

Vedno bolj ugotavljam ...

Da vesolje načrtuje bistveno bolje kot jaz. Ker me življenje vodi v smeri, ki si jih nisem nikoli niti predstavljala.

Nazadnje sem zaplesala ...

Danes zjutraj. Plešem, odkar vem zase. In če že ne morem plesati zares, nekje zunaj, plešem, vsaj malo, doma.

Če bi mogla ...

Bi potovala vsaj pol leta vsako leto.

Stvari, ki jim je treba reči »da« na ves glas ...

Vsemu, kar te vsaj malo straši. A hkrati veš, da je to točno to, kar moraš narediti.