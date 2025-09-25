Kar naenkrat se lahko znajdem na oni strani, meja je zame izredno tanka

NATAŠA PRIVOŠNIK, DOBITNICA ONINEGA PERESA

Zmagovalka Onine zgodbe 2025 je Nataša Privošnik, katere življenje se bere kot oda neustavljivi človeški esenci. Rojena s totalnim enostranskim razcepom trdega neba, mehkega neba, čeljusti in ustnice je doslej prestala kar 19 zahtevnih operacij, med drugim na možganih in kar štiri na odprtem srcu, ter premagala raka.

Ob vsem tem se je po rojstvu hčerke Lize podala v boj še za njeno zdravje, saj je tudi hčer zaznamovala enaka genska napaka. A Nataša (pa tudi njena Liza) se ne preda(ta). Sta dokaz, da neusahljiva volja do življenja ne izvira iz fizične moči človeka, ampak iz neomajnega duha, ki ga obe premoreta ogromno. Ko se je Nataša, po poklicu profesorica defektologije za motnje vedenja in osebnosti, izvedenka za pedagoško področje in usposobljena izvajalka storitev pomoči za osebe s primanjkljaji ter avtorica strokovnih člankov na temo odnosov, po možganski operaciji bila prisiljena invalidsko ...