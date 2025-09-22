Kam z odpadlim listjem? To so rešitve

Čeprav se nam pogosto zdi samoumevno, da listje takoj pograbimo in odpeljemo na kompost, strokovnjaki opozarjajo, da ima listje svojo vlogo v naravi – in včasih ga je bolje pustiti tam, kjer je.

Zakaj? Tanka plast listja deluje kot naravna zastirka; ščiti tla pred mrazom, vetrom in prehitrim izsuševanjem, hkrati pa preprečuje erozijo zemlje. To je še posebej pomembno na legah, kjer je trava redkejša ali se zemlja hitro izsuši. Ko se listje razkraja, vrača v zemljo organske snovi in minerale. Zlasti listje sadnega drevja je bogato s hranili, ki pomagajo izboljšati strukturo tal.

Če ga je preveč ali če je bolno, ga odstranimo. FOTO: Alexander Shapovalov/Getty Images

Odpadlo listje je dom številnim koristnim žuželkam, kot so pikapolonice, metulji v fazi bube, in celo ježkom, ki si v njem poiščejo varno zatočišče za prezimovanje. Če ga povsod odstranimo, zmanjšamo biotsko raznovrstnost na vrtu.

In v katerih primerih je listje vendarle bolje odstraniti? Če se ga na trati nabere preveč, trava pod njim ne dobi dovolj svetlobe in zraka. Posledica so rumene lise in propadanje ruše. Tudi s tlakovanih površin ga odstranjujemo, saj mokro listje na pločnikih in dvoriščih postane spolzko in nevarno (ne pometamo ali pihamo ga na cesto!). Odstranjujemo ga pod sadnim drevjem, ki ga prizadenejo bolezni: listi okuženih dreves, npr. jablane s škrlupom, lahko vsebuje trose gliv. V tem primeru ga je bolje odstraniti in ustrezno odložiti.

Zakaj ga ne kurimo? Kurjenje listja je v Sloveniji prepovedano v večini občin, saj pri gorenju nastajajo škodljivi delci in onesnaževala, ki obremenjujejo zrak. Poleg tega dim škoduje zdravju ljudi in živali, pa tudi sosedje niso najbolj navdušeni nad njim. Raje izberimo ekološko in koristno možnost – kompostiranje ali uporabo kot zastirko.

Ni vsak za na kompost

In kaj naredimo z njim? Uporabimo ga lahko kot zastirko za okrasne gredice ali grmovnice. Tla bodo tako pozimi zaščitena, spomladi pa bogatejša z organsko snovjo. Če ga razrežemo s kosilnico, dobimo drobne delce, ki se hitro razgradijo in pognojijo trato.

Če ga razrežemo s kosilnico, dobimo drobne delce, ki se hitro razgradijo in pognojijo trato. FOTO: Sachko/Getty Images

Je odličen dodatek na kompostnem kupu, saj vsebuje veliko ogljika. Za hitrejši razkroj ga predhodno zdrobimo ali premešamo z bolj vlažnim zelenim materialom, denimo travo in kuhinjskimi odpadki. Ker suho listje razpada počasneje kot drug organski material, ki ga mečemo na kompost, ga na kup odlagamo v plasteh, debelih največ 10 cm, in te izmenjujemo z bolj mokrim materialom. Če imamo na vrtu veliko orehov, to listje dodajamo na kompostni kup le v manjših količinah, saj vsebuje spojino juglon, ki zavira rast mnogih rastlin. Orehovo listje ni primerno za zastiranje vrtnih gredic. Na kompostu niso najbolj dobrodošle niti prevelike količine hrastovega ali kostanjevega listja.