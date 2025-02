Kako zmehčati trde brisače

Brisanje s trdimi in grobimi brisačami ni nič kaj prijetno, na žalost s pranjem večkrat postanejo takšne in na srečo obstaja način, kako jim povrniti mehkobo.

Najpogostejša napaka

Najpogostejša napaka pri pranju brisač je pretirana uporaba mehčalca. Ker so brisače zelo vpojne, se ostanki tega skupaj z ostanki detergenta nalagajo v vlaknih, zato so ta vse trša.

Če temu dodamo še preveč napolnjen boben stroja, brisače tako rekoč nimajo možnosti, da bi ostale mehke.

A prav mehkobo jim je mogoče povrniti z uporabo dveh naravnih sestavin. To sta alkoholni kis in jedilna soda.

Kako delujeta?

Kis vsebuje ocetno kislino, ki učinkovito razgrajuje ostanke mila, minerale iz trde vode in bakterije, nakopičene v tkanini, zaradi katerih so brisače trde.

Poleg tega učinkuje kot naravni mehčalec.

Jedilna soda deluje abrazivno in pomaga pri odstranjevanju ostankov pralnih sredstev iz vlaken brisač. Zaradi alkalne narave uravnava vrednost pH tkanin in s tem dodatno pripomore k njihovi mehkobi.

Kombinacija torej predstavlja cenovno ugoden in do narave prijazen način za mehčanje brisač, vendar je kis in sodo priporočljivo uporabljati ločeno, kajti mešanje zmanjšuje njuno učinkovitost.

Za najboljše rezultate je priporočljivo izvesti dva ločena ciklusa pranja.

Postopek pranja za vračanje mehkobe brisač

V pralni stroj dajte samo trde brisače, pri tem pazite, da boben ne bo preveč napolnjen.

V predal za detergent nalijte 120 mililitrov belega kisa, pralni stroj nastavite na najvišjo temperaturo, idealno je na 90 ali vsaj 60 stopinj Celzija.

Ne dodajajte detergenta niti mehčalca.

Po prvem ciklu zaženite drugo pranje: tokrat v predal za detergent stresite dve žlici jedilne sode in brisače znova operite pri visoki temperaturi.

Če je le mogoče, jih posušite na zraku, vendar ne na soncu.

Po tem postopku bi morale biti brisače mehke, dišeče in prijetne na dotik, piše Express.