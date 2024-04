Kako zaščititi rastline pred pozebo

Aprilske pozebe resnici na ljubo niso nobena redkost, a glede na visoke temperature v prejšnjem tednu, marsikdo take ohladitve in posledično nevarnosti za pridelke ni pričakoval. Vremenska napoved se sicer neprestano spreminja, a trenutno kaže, da bodo jutra najhladnejša ta konec tedna in v ponedeljek, zato obstaja možnost jutranje pozebe in s tem povečano tveganje za morebitne poškodbe vrtnin in sadnega drevja.

