Kaj narediti, da bo otroška soba urejena? Tu je nekaj nasvetov

Pospravljanje otroške sobe je včasih na meji vojne, zlasti ko postanejo otroci dovolj veliki, da lahko prevzamejo odgovornost za svoj prostor. Najprej je treba narediti pregled vsega, kar je v otroški sobi, in določiti jedro problema. Izpostaviti je treba nekaj pomembnih napak, ki se pojavijo pri snovanju otroške sobe, ki lahko naposled preprečujejo red, ki si ga tako želimo. Že nekaj manjših prilagoditev oziroma popravkov bo pomagalo, da bo vse skupaj delovalo bolj urejeno.

Otroške sobe so pogosto majhne, ​​kar pomeni, da šteje vsak centimeter. Postelja, tudi tista najmanjša, zaseda velik del prostora, nad in pod njo pa je veliko neizkoriščenega prostora. Z optimizacijo bo mogoče pridobiti več prostora za shranjevanje. Najdražja varianta bo najbrž tudi najbolj optimalna: gre za posteljo po meri, ki bo imela vgrajene rešitve. Vgradne postelje ustvarjajo zares prijetne kotičke, ki jih imajo otroci še kako radi, sploh če obstaja še dodatna izvlečna postelja, idealna za prenočevanje njihovih prijateljčkov. Globok vgradni predal pod posteljo bo kot naročen za igrače ali oblačila.

Na dosegu roke

Pri organizaciji prostora se poskušajte vživeti v otroka in razmišljati kot on. Najprej upoštevajte dostopnost: če otrok nečesa ne bo mogel doseči, tega tudi ne bo mogel pospraviti. Vse, kar želite, da pospravi, mora biti torej na dosegu roke. Tudi pretežko ne sme biti.

Prostor organizirajte tako, da bo vse otroku dostopno. FOTO: Julia Kostiuchenko/Getty Images

Skrivnost urejene otroške sobe je v tem, da je pospravljanje čim bolj preprosto. Manj bo korakov, večja bo verjetnost, da stvari ne bodo raztresene naokoli. To pravilo je predvsem pomembno za malčke. Bolj verjetno je, da bo svoja oblačila vrgel v škatlo s pokrovom. Enako velja tudi za nešteto barvic in pripomočkov za risanje. Že ena škatla za te stvari bo veliko bolj praktična kot kopica označenih posod(ic).

Premični kosi

Če je otroška soba majhna, bi morala postavitev kar najbolje ustrezati razpoložljivemu prostoru. Zagotoviti morate dovolj prostora za igro. Če želite vizualno povečati sobo, bo skrit prostor za shranjevanje igrač še toliko bolj pomemben. Ozke stenske police bodo odlična rešitev za knjige oziroma izbrane igrače. Večnamenski kosi, kot so klopi, ki služijo tudi kot skrinje za shranjevanje, bodo prav tako zmanjšale število kosov pohištva, ne da bi izgubljali funkcionalnost. Dober primer tega so premični kosi, kot so raznorazni vozički za shranjevanje, ki ponujajo prilagodljivost in omogočajo enostavno premikanje stvari s poti, v drug kot.

Zagotoviti morate dovolj prostora za igro. FOTO: Evgenyatamanenko/Getty Images

Občutek, da potrebujete več prostora za shranjevanje, pomeni znak, da je napočil čas za pospravljanje in ne za nakup nove omare. Tudi ta bo kmalu polna in spet boste iskali novo rešitev. Čeprav se odprte police zdijo odličen način za razstavljanje otroških igrač in knjig, se v praksi ne izkažejo. Otroci ne razumejo organiziranih razstav, zato se njihove police hitro napolnijo z napol razpadlimi izdelki iz kock, naključnimi igračami in drugimi predmeti, ki tja ne spadajo. Posledica je soba, ki bo vedno videti neurejena. Odločite se za zaprte elemente, kot so omare in škatle za igrače, ki skrivajo vsebino, vidnih pa naj bo le nekaj najljubših igrač.