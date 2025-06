Kako se znebiti mravelj? Načinov je več

Marsikdo se v teh dneh spopada z mravljami. A naj vas pomirimo, mravlje niso škodljivci, nasprotno, v ekosistemih imajo izjemno pomembno nalogo, saj so sovražniki škodljivih žuželk. Pojav mravelj v hiši nima prav nobene povezave s slabo higieno. Dovolj je že, da je nekje ostanek hrane, olupek, ne dovolj tesno zaprta posoda s hrano, že najmanjša drobtinica jih lahko spravi na plan, k vam domov.

Mnogi so nestrpno čakali na toplejše vreme, a prav dvig temperatur je tisto, zaradi česar postanejo mravlje neprimerno bolj aktivne. Čeprav jih v splošnem štejemo med koristne živali, so konflikti mravelj z ljudmi večni in neizogibni. So izjemno vztrajne in se lahko pojavijo na sila nenavadnih mestih, v velikem številu jih lahko najdemo denimo na hrani. V naših domovih lahko povzročijo veliko težav, saj se lahko namnožijo v omarah, mrgolijo po hrani, marsikje so že vstopile v hladilnik, celo zamrzovalnik. Profesionalno odstranjevanje mravelj je nadvse drago.

Že drobtinica je dovolj. FOTO: Rhj/Getty Images

Odžene jih kis

Če se želite znebiti teh majcenih, a nadležnih gostij iz doma, obstajajo različni načini, med najbolj učinkovitimi pa je – smukec. Navadno se ga uporablja za lajšanje srbenja in draženja pri otrocih, lahko pa se ga nasuje na mesta, kjer mravlje vstopajo v naše stanovanje. Mnogi se strinjajo, da je res najboljša rešitev in da ga je najbolje nanesti ob vhodna vrata in na okenske police.

Učinkovit je tudi kis. Odlično raztopino, ki jo sicer uporabljamo za odstranjevanje vodnega kamna ali za čiščenje oken, lahko uporabimo za odganjanje mravelj. Takole gre: v enakih delih zmešajte kis in vodo, raztopino pa poškropite okoli vstopnih točk mravelj, okoli mravljišč in območij, kjer so se razpasle. Pri priči jih bo odvrnilo, da bi se vrnile.

Cimet je eno izmed bolj učinkovitih sredstev proti mravljam. FOTO: Aga7ta/Getty Images

Naravni repelenti so tudi nekatere vrste eteričnega olja, denimo poprove mete, čajevca in citrusov. Če se želite znebiti mravelj, preprosto zmešajte nekaj kapljic eteričnega olja z vodo in popršite po domu, predvsem pa okoli vratnih okvirjev, oken in prezračevalnih odprtin, skozi katere so mravlje najverjetneje vstopile.

Čeprav cimet uporabljamo predvsem za peko in kuhanje, se je izkazal za izjemno učinkovitega tudi pri odganjanju žuželk. Posipanje mletega cimeta po poteh, po katerih lezejo mravlje, bi jih znalo dokončno odvrniti od ponovnega vstopa v naš dom. To je varna metoda, ki vas bo stala le kakšen evro.