Kako se znebiti črvov v smetnjaku

Če ste kdaj odprli svoj zabojnik za odpadke in opazili drobne, belkaste črve, veste, kako neprijetna je ta izkušnja. Črvi v smetnjaku niso le neprijetni na pogled, ampak lahko povzročijo tudi širjenje bakterij in slabega vonja. Na srečo obstaja več učinkovitih načinov, kako se jih znebiti in preprečiti njihov ponovni pojav.

Več na deloindom.si.