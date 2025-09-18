Kako se hitro pripraviti na obiske, ki se najavijo zadnji hip? Že v pol ure ste lahko pripravljeni

Le redko kdo ima rad obiske, ki najavijo svoj prihod zadnji hip, a dejstvo je, da se ti včasih zgodijo. Kako se pripraviti nanje, če nimate veliko časa?

Najprej se lotite pospravljanja. Časa imate zelo malo. Ne zapravljajte ga z odločanjem, kaj narediti najprej. Vzemite košaro ali veliko posodo, ki jo boste nosili s seboj po stanovanju, in se sprehodite po prostorih. V košaro dajajte vse stvari, ki so na napačnem mestu. Osredotočite se na prostore, po katerih se bodo gibali obiski – dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico in hodnik. Vrata v spalnico zaprite. Počnite več reči hkrati. Medtem ko hodite po stanovanju, začnite z manjšimi opravili: umazano perilo dajte v koš za perilo, v kuhinji hitro spravite umazano posodo v pomivalni stroj ali jo postavite v korito. Pobrišite kuhinjski pult z vlažno krpo. Zamenjajte vrečke za smeti v koših, če so polne. Na hitro očistite ogledalo, umivalnik in stranišče.

Če boste imeli vsaj malo pomoči, bo pospravljanje še hitrejše. FOTO: Kzenon/Getty Images

Odprite okna, naredite prepih, da pred prihodom gostov prezračite prostore.

Na hitro posesajte ali vklopite robotski sesalnik, če ga imate. Za pomivanje tal ne bo časa, zato z mokro krpo očistite le madeže na najbolj problematičnih koncih stanovanja. Običajno so to tla ob štedilniku v kuhinji in predsoba. Po potrebi dodajte sveže osvežilnike zraka v toaletne prostore. Uredite kavč – blazine poravnajte, odeje zložite. V kopalnico postavite sveže brisače in milo.

Očistite le tisto, kar bo gostom na očeh. FOTO: Demaerre/Getty Images

Med pospravljanjem razmislite o tem, kaj boste gostom postregli. Če je treba v trgovino, naj vam pomaga drug družinski član. Ni vam treba komplicirati – kava, sok in pecivo ali piškoti so povsem primeren prigrizek, ki ga bo vesel vsak nenapovedan gost. Zamrznjeno pecivo v skrinji in mikrovalovna pečica sta zmagovalna kombinacija, ki vas lahko vedno rešita zadrege. Hrano in pijačo lahko pripravite, ko so gostje že pri vas, zato to pustite za konec.

Predpečene ali zamrznjene dobrote v zamrzovalniku vas bodo rešile zadrege. FOTO: Cookelma/Getty Images

Poskrbite, da se bodo pri vas počutili dobrodošle.

Posebno pozornost posvetite mizi, za katero boste sedeli – jedilno mizo ali klubsko mizico v dnevni sobi. Obrišite ju z mokro krpo in pogrnite s svežim prtom. Če imate doma rezano cvetje, ga postavite tako, da bo krasilo kotiček, kjer boste gostili obiskovalce. Tudi lončnica je lahko namizni okras.

Za vzdušje postavite po dnevni sobi svečke in jih prižgite. Razsvetljava ima veliko vlogo pri vtisu, ki ga naredi prostor. Svetloba sveč ustvarja prijetno mehkobo, v kateri se ljudje dobro počutijo. Če so svečke še dišeče, še toliko bolje. Ne pozabite na glasbo, ta naj ne bo preglasna.