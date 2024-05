Kako prepoznamo lokalno pridelane jagode

Sezona jagod je v polnem teku, saj jih že dlje lahko kupujemo na tržnicah in v trgovinah. Pri nakupu velja previdnost. Seveda je najbolje, če jih pridelamo sami ali jih kupimo pri preverjenem kmetu, če pa jih kupujemo v trgovini, si jih, preden jih damo v košaro, dobro oglejmo. Najboljša izbira so lokalno pridelane, saj je pri teh občutljivih sadežih še posebno pomembno, da je pot od njive do krožnika čim krajša. Osredotočimo se na velikost in obliko jagod: v intenzivnih nasadih vzgojene so običajno velike in pravilnih oblik, vendar brez izrazitega vonja in barve. Domače so nepravilne, v košaricah se gnetejo sadeži vseh velikosti, njihov vonj je intenziven, barva pa izrazita in nekako gosta. Prav taka sta okus in sok, ki priteče iz jagode, seveda pa v trgovini tega žal ne moremo preizkusiti. Kupimo čim bolj sveže sadeže, če opazimo, da so nekoliko oveneli ali celo nagniti, se jim izognemo.

Operemo šele tik pred uporabo

Pred zaužitjem jih obvezno operemo, vendar tik pred uporabo, saj začnejo v stiku z vlago hitro gniti ali plesneti. Tudi peclje odstranimo tik pred uporabo. Sicer pa rahlo načetih plodov ni treba zavreči; operemo jih, obrežemo ter zmečkamo ali zmeljemo. Tako bodo uporabni denimo za smutije, sadne jogurte, skute, kreme, sladolede in še kaj.

Z nakupom jagod ne gre hiteti, saj se sezona domačih začne kasneje, kot pridejo na police uvožene. Na splošno velja, da sezona jagod traja od pozne pomladi do zgodnjega poletja ali od aprila do junija, odvisno od geografske lege in podnebnih razmer. Razlikuje se lahko tudi glede na vrsto jagode in regijo, kjer raste.

Sicer pa si ta dva meseca, kolikor traja sezona, dajmo duška. Sveže si privoščimo same, dodamo jih v mešane sadne solate, imenitno se ujamejo s preostalim jagodičjem pa tudi večino drugega sadja. Pregrešno dobre so v družbi stepene sladke smetane, sladokusci pa prisegajo na kombinacijo z nekaterimi alkoholnimi pijačami v različnih koktajlih. Uporabimo jih v lahkih poletnih tortah, kolačih in sladoledih, tudi panakoti. Presežek predelamo v marmelade, sokove in sirupe, ki jih pijemo zmešane z vodo ali uporabimo kot prelive za sladolede, torte, kolače in podobno.

