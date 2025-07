Kako pogosto naj brni pralni stroj?

Na vsake toliko vzplamti bolj ali manj živahna razprava, ki ima najpogosteje povod v naslednjem vprašanju: »Kaj nisi že včeraj nosil teh hlač?«

Od vsakega posameznika je potem odvisno, kako obseden oziroma neobseden je s snažnostjo svojih oblačil. Prav vsak izmed nas ima zagotovo tudi svojstven nabor pravil, ko gre za ponovno uporabo že nošenih oblačil.

Nekdo nosi oblačilo, dokler ne opazi na njem umazanije, za nekoga mora biti ta umazanija v velikosti slive, za drugega v velikosti planktona. Različni smo.

Nekdo drug bo zamenjal oblačilo, ko se bo zavohal ... Potem pa so tu še nekateri, ki so neprimerno bolj sistematični, lahko bi rekli, celo teoretični: majice menjujejo vselej po natančno dnevu in pol, pa naj se zgodi, kar hoče.

Umazane nogavice niso za v javnost. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Človeštvo si je, vsaj zdi se tako, še najbolj složno pri menjavi spodnjega perila: tega najhitreje zamenjamo.

Kaj pa tisto, da je treba (kratke) hlače nositi, dokler se ne umažejo? Ali pa da je treba majice in puloverje z zadrgo nositi vso zimo brez pranja? Da zdržijo nogavice dan in pol in da lahko umazane potem uporabljamo celo še naprej za športno aktivnost?

Ko gre za spodnje perilo, ni nobenih kompromisov: vsak dan sveže!

Obstojnejše hlače

Strokovnjaki neke znane znamke detergentov zatrjujejo, da se nogavic ne bi smelo nositi več kot dva dni! Še več, v bistvu razpolagajo s strokovno podprtim mnenjem, in sicer o tem, kdaj je treba oblačila dejansko oprati. Poudarjajo, da nekega trdnega pravila tu res ni, pač pa da je vse odvisno od vrste oblačil, materiala, vremenskih razmer in aktivnosti posamezne osebe.

Sicer pa pravijo takole: hlače in kratke hlače se lahko nosijo večkrat, še zlasti pozimi, a pod pogojem, da še niso bile umazane oziroma nošene med športnimi aktivnostmi. Priporočajo tudi, da jih prezračite in očistite na določenih mestih, če ni časa za pranje.

Puloverji so med bolj hvaležnimi kosi oblačil. FOTO: Aaronamat Getty Images

Majice, še posebno tiste, ki pridejo v neposreden stik s kožo, je treba oprati po vsaki nošnji, ne glede na to, kako kratko so bile nošene, saj se bakterije in telesne vonjave izjemno hitro kopičijo.

Ko gre za spodnje perilo, tu ni nobenih kompromisov. »Vsak dan sveže!« je zlato pravilo. »Spodnje perilo pride v neposreden stik z znojem in bakterijami, zato je nujno vsakodnevno pranje.«

Tudi nogavic naj se ne bi uporabljalo več kot enkrat. Poleg neprijetnega vonja lahko večkratno nošenje povzroči tudi glivične okužbe.

Kaj pa modrčki? V primerjavi s preostalim spodnjim perilom prenesejo modrčki nekoliko več, dve do tri nošenja, odvisno od stopnje aktivnosti in materiala. Zanje so priporočljivi predvsem blagi detergenti in nežen cikel pranja.

Puloverje in majice z zadrgo lahko nosimo večkrat, pet do sedem nošenj, če jih nosimo čez druga oblačila; kljub temu jih bo treba vseeno občasno oprati, še zlasti pozimi, ko preživimo več časa v zaprtih prostorih.

Pa še to, pravi stroka: po vsakem nošenju zahtevajo pranje tudi športna oblačila.