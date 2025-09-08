Kako otroka pripraviti, da bo pospravil sobo? Ta metoda je uspešnica

Mati treh otrok je zadnjič delila preprost, a silno domiseln trik, za katerega trdi, da deluje vedno, kadar si zaželi, da bodo njeni otroci pospravili svoje sobe, dejala pa je še nekaj, kar je vznemirilo številne starše, namreč da njeni otroci pospravijo svoje sobe že v pičlih petih minutah!

Učiteljica po poklicu je s pedagoškimi prijemi prišla do učinkovitega načina za motiviranje otrok. Trik uporablja doma in tudi v svojem razredu, in tudi tam ji gre menda kot po maslu, predvsem pa brez povišanja glasu in odvečnega prepiranja.

Trik motivira k pospravljanju in krepi navado samostojnega dela in organiziranja.

Potem ko so se prijateljčki njenih otrok poslovili in zapustili sobo, v kateri je bilo videti, kot da je treščila bomba, igrače in knjige so ležale vsepovsod, je njihova mama zaukazala: »Otroci, sobo bo treba očistiti, in to brez vsakršnega prepira, čim prej!«

Vsakič deluje

Prvi korak so nagrade. Sploh ni treba, da so drage, lahko so povsem majhne stvari, ki jih imate tako ali tako že doma. Skratka, mama je pripravila nekaj nagrad: sladkarije, bon, ki omogoča, da se otroci za en dan izognejo gospodinjskim opravilom, ter bon oziroma nekakšno dovolilnico za eno uro gledanja televizije.

Motiviramo ga lahko z nagradami. FOTO: Triocean/Getty Images

Vsaka nagrada je bila povezana s točno določenim predmetom v sobi, a otroci niso vedeli, katera nagrada ustreza kateremu predmetu. In ko je bilo vse pripravljeno, je njihova mama prijela štoparico ter dejala: »Pet minut!« Naloga otrok je bila, da v tem času pospravijo čim več. Po preteku časa je mati razkrila nagrade. Za prve tri predmete – škatlo bombonov, za knjige, ki so ležale v kotu in za velik avto Barbie z vsemi majcenimi dodatki zraven – so otroci dobili sladkarije. Tisti, ki je pospravil in ​​pobral stvari z okenske police, je prejel bon za izogibanje gospodinjskim opravilom, prvi, ki se je ponudil posesati celotno sobo, pa je dobil dovoljenje za eno uro upravljanja daljinca za televizor. »Preprost trik, s katerim otroke pripravite do čiščenja sob! Vsakič deluje!« je dejala.

Otroci se morajo naučiti pospravljanja (za sabo). FOTO: Romrodinka/Getty Images

Številni so se pod objavo odzvali v komentarjih in se zahvalili za delitev tega praktičnega nasveta. »To sem poskusila danes zjutraj in res je delovalo, najlepša hvala!« je zapisala ena mama. Druga pa: »To je briljantno! Od zdaj naprej bom to počela tudi za dnevno sobo!«

Ne le nagrade, pritegne zlasti kratek čas za dokončanje te zoprne naloge.

Trik otrok ne motivira le k čiščenju in pospravljanju njihovih sob, pač pa krepi tudi navado samostojnega dela in organiziranja. Ob nagradah, ki pritegnejo pozornost, se otroci učijo odgovornosti in sodelovanja skozi igro.

Starši, ki so preizkusili metodo, pritrjujejo, da resnično deluje, saj združuje elemente presenečenja, nagrad in predvsem določen (kratek) čas za dokončanje te zoprne naloge.

Namesto neskončnih prepirov in polovičarskega čiščenja in pospravljanja bo pet minut z nekaj prave motivacije povsem dovolj, da bo soba (bolj) urejena in da bodo otroci zadovoljni z doseženim. Glede na število pozitivnih odzivov se zdi, da je metoda že uspešnica. Skratka: kdor nima nič proti podkupovanju svojih otrok, jo bo zagotovo preizkusil.