Kako otroka odvrniti od pametnega telefona

Danes si težko predstavljamo življenje brez interneta in pametnih telefonov. Digitalni svet se je razširil na vsa področja naših življenj. V njem smo ujeti v službi, šoli, doma, postal je del vsakodnevnih obveznosti in zabave. Čeprav ima digitalna tehnologija svoje prednosti, pa preobremenjenost z informacijami, čezmerno preživljanje časa pred zasloni, spremljanje kratkih videoposnetkov in hitri prehodi med vsebinami, ki so značilni za digitalni svet, vseeno zahtevajo svoj davek. Najbolj senčnemu delu sodobnih digitalnih tehnologij so verjetno izpostavljeni prav naši otroci. Strokovnjaki namreč opažajo porast težav s koncentracijo, slabšo sposobnost poglobljenega razmišljanja in okrnjeno domišljijo pri otrocih, ki so izpostavljeni prekomerni uporabi zaslonov. Na drugi strani pa ima denimo branje knjig in kakovostne vsebine sploh (npr. zvočni posnetki) številne pozitivne učinke na otrokov razvoj.

Starši prvi zgled otrokom

Prav starši lahko otrokom odprete vrata v čarobni svet knjig (oziroma kakovostnih vsebin) in jim pomagate razviti ljubezen do branja, ki jim bo koristila celo življenje. Da je branje prijetna in koristna dejavnost, otroku lahko pokažete s svojim lastnim zgledom, z obiskom knjižnice, skupnim branjem itn. Na otrokovo zanimanje za knjige pa močno vpliva tudi vaš odnos do knjig. Če otroci vidijo, da starši radi berejo knjige, bodo verjetno tudi sami razvili bralno rutino. “Branje je odnos. Nekateri imajo to srečo, da prav s pomočjo branja stkejo močne družinske vezi že v zgodnjem otroštvu, drugi lahko začnejo te vezi tkati kasneje v življenju,” poudarja tudi dr. Sabina Fras Popović, Čopova nagrajenka in prejemnica nagrade slovenske sekcije IBBY za promocijo branja.

Kako svojega otroka navdušiti za knjige

Otroci imajo radi rutino, zato v vaš vsakdan vpletite bralno rutino in skupaj z otrokom prebirajte knjige. Že nekaj minut dnevno lahko pomaga otroku razviti pozitiven odnos do knjig. Skupaj lahko berete pred spanjem, kar ga bo ne le navdušilo, ampak tudi umirilo. Poskrbite, da bodo knjige vedno dostopne in na dosegu rok. Ustvarite mu lahko tudi svoj kotiček s knjigami in ga tako še dodatno spodbudite. Pomembno je, da otroka ne silite k branju, temveč mu ponudite knjige in vsebine, ki ga zanimajo. Imejte v mislih, da poleg knjig lahko uporabite tudi slikanice, stripe, zvočne knjige in posnetke ter interaktivne zgodbe.

Dobre vsebine prinašajo pozitivno sporočilo in spodbujajo razvoj

Kakovostne vsebine so za otroka zares dragocene. Vplivajo na njegov jezikovni, kognitivni, socialni in čustveni razvoj. Spodbujajo ustvarjalnost, domišljijo in pomagajo pri krepitvi empatije. Bogatijo besedni zaklad, saj z branjem in interaktivnimi zgodbami spoznavajo vedno nove besede in izraze. Običajno vsebine v ospredje postavljajo tudi teme, kot so prijateljstvo, pogum, potrpežljivost in reševanje konfliktov, zato imajo ti otroci boljše socialne veščine in se lažje vključujejo v družbo. “Malčki in otroci se identificirajo z junaki in junakinjami v zgodbah in pri tem vstopajo v njihov svet, z njihovim razumevanjem in njihovim izražanjem čustev,” pove dr. Ljubica Marjanovič Umek, profesorica za razvojno psihologijo.

Redno branje in poslušanje zgodb izboljšuje tudi sposobnost osredotočanja na eno dejavnost, kar krepi pozornost. Za piko na i kakovostne vsebine otroka spodbujajo k raziskovanju in učenju novih stvari ter krepijo pozitiven odnos do učenja.

Nasveti za starše: Kako omejiti uporabo zaslonov in otroka navdušiti za knjige? Otrokom postavite jasne meje pri uporabi tehnologije: natančno določite čas, ki ga lahko preživijo pred zaslonom, in spodbujajte dejavnosti brez digitalnih naprav.

Vključite branje knjig v vsakodnevno rutino: skupaj z otroki prebirajte knjige, prisluhnite zvočnim knjigam in uporabite druge interaktivne oblike.

Več časa namenite igri in raziskovanju.

Kakovostne vsebine boste starši prepoznali po slovnično pravilno strukturiranih besedilih, ki so vsebinsko bogata in prinašajo pozitivno sporočilo, učijo o pomembnih vrednotah ter podpirajo otrokov kognitivni, jezikovni, socialni in čustveni razvoj. Vsebine so vedno prilagojene razvojni stopnji otroka. Tudi po besedah komika in pisatelja otroške literature Boštjana Gorenca Pižame morajo kakovostne knjižne vsebine ustrezati vsaj trem kriterijem: jezikovnemu, vsebinskemu in estetskemu.

Sodobnim formatom so dodane tudi zvočne zgodbe ali zvočnice, ki otrokom odpirajo svet v doživljanje zgodb na drugačen način, saj omogočajo tudi sproščeno poslušanje. S tem razvijejo boljše govorne sposobnosti, krepijo slušno razumevanje in se učijo pravilno tvoriti povedi. Otrok se s poslušanjem uči tudi pozornosti in potrpežljivosti – slediti mora dogajanju in likom hkrati ter počakati na razplet.

Zvočne zgodbe ponujajo kakovostno zabavo brez pretirane uporabe zaslonov. Idealne so za vožnjo z avtomobilom, daljša potovanja ali sproščanje pred spanjem.

Stickermania – Oskarjeva pustolovska zgodba na zvočnem posnetku

Nova Stickermania na zabaven način spodbuja željo po odkrivanju in učenju z zvočnim dnevnikom. Otroci ob prebiranju albuma lahko zdaj tudi prisluhnejo zanimivi Oskarjevi pustolovski zgodbi. Obogatena je z zvočnimi efekti, kot so oglašanje živali in izbruhi ognjenikov. Ta interaktivni pristop ne le povečuje zanimanje za branje, temveč tudi spodbuja željo po odkrivanju in učenju skozi kakovostne vsebine.

Tako se lahko v novem albumu Stickermania z Oskarjem in Bobom podate po sledeh Atlandite!

