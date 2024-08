Kako odstraniti smolo s pasje dlake

Poletje je čas, ko se lastniki psov pogosto spopadajo s težavo, kako odstraniti smolo, ki se prime na dlako njihovih ljubljenčkov. Ta lepljiva snov, ki jo najdemo predvsem na iglavcih, lahko povzroči nemalo preglavic, saj jo je izredno težko odstraniti in lahko povzroči nelagodje pri psu. V nadaljevanju predstavljamo nekaj učinkovitih in varnih metod, ki vam bodo pomagale rešiti to zagato.

Več na deloindom.si.