Kako oblika stopala razkriva vaš značaj

Ste se kdaj zagledali v svoja stopala in se poglobili v to, kakšne oblike so? Portal Astrotalk piše, da ne gre zgolj za estetiko in predstavlja zanimiv osebnostni test, ki temelji na obliki stopal.

Poglejte torej, kakšno je vaše in spoznajte, ali ste neodvisni, ustvarjalni, samozavestni ali praktični.

FOTO: 24sata.hr, zaslonski posnetek

Rimsko stopalo

Če so vaš palec, drugi in tretji prst približno enake dolžine, medtem ko se četrti in peti postopoma krajšata, imate rimsko stopalo. Osebe z njim so običajno zelo družabne in odprte.

Uživajo v družbi drugih in so odlične v socialnih interakcijah, saj brez težav snujejo nove stike. Njihova samozavest in odločnost jih ločita od množice, njihov naravni občutek za vodenje pa predvsem v poklicnem okolju še kako pride do izraza.

Grško stopalo

Če je vaš drugi prst daljši od palca, imate grško stopalo, znano tudi kot ognjeno stopalo. Takšne osebe odražajo ustvarjalnost, premorejo močno intuicijo in so strastne narave.

Energija in pustolovski duh jih vodi k vedno novim izzivom ter inovativnim načinom izražanja. Sposobne so videti širšo sliko, s tem so vedno polni svežih in izvirnih idej.

Niso le sanjači, ampak velikokrat drugim v navdih, saj vse okoli sebe spodbujajo, naj verjamejo v svoje sanje in sposobnosti.

Njihova strast in navdušenje sta nalezljiva.

FOTO: Kristinajovanovic/Gettyimages

Egipčansko stopalo

Če je palec najdaljši, ostali prsti pa se postopoma spuščajo pod kotom približno 45 stopinj, imate egipčansko stopalo. Ljudje s takšno obliko so znani po neodvisnosti, močni volji in včasih trmasti naravi.

Premorejo izjemno ustvarjalnost in domišljijo, kar jim pomaga pri hitrih in učinkovitih odločitvah. So karizmatični in prepričljivi, zato svoje ideje zlahka širijo in brez težav motivirajo druge.

Zaradi trdnega stališča težko spreminjajo mnenje. Povedano drugače: so trmasti.

Kvadratno stopalo

Če so palec in vsi ostali prsti približno enake višine, imate kvadratno ali kmečko stopalo.

Takšne osebe so praktične, prizemljene in zanesljive. Znane so po svoji delavnosti in močnemu čutu za odgovornosti. Reševanje težav in iskanje učinkovitih rešitev je v njihovi naravi, prav tako znajo modro upravljati s svojim časom in viri, ki so jim na voljo.

Njihova zanesljivost in zvestoba sta neizpodbitni, njihovo življenje pa zaznamujeta pravičnost in poštenost.