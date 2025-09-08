Kako inteligentni ste? Le odstotek ljudi test reši v petih sekundah

Testi v obliki miselnih izzivov so odličen način za ugotavljanje umskih in analitičnih sposobnosti ter sposobnosti prepoznavanja podrobnosti, hkrati so zabavna vaja za možgane.

V tej miselni uganki so v trgovini tri osebe osumljene kraje, a le ena od njih je tat: starejši gospod, moški z zlomljeno roko ali nosečnica.

Vprašanje se glasi: kdo je tat?

Imate pet sekund, da ga prepoznate. Natančno si oglejte vsako podrobnost. Osredotočite se na logiko in vidne sledi.

FOTO: Zaslonski posnetek jagranjosh.com

Zgolj tisti z izjemno inteligenco in sposobnostjo opazovanja uganko lahko rešijo dovolj hitro: samo odstotek oseb tatu prepozna v petih sekundah.

Če ste med njimi, ste odličen opazovalec, hitro sprejemate odločitve in imate visok inteligenčni kvocient.

Ste ugotovili?

Tat je oseba B: moški z zlomljeno roko.

V poviti drži težko košaro, kar ne bi bilo mogoče, če bi bila roka res poškodovana.