Kaj se dogaja s telesom, kadar je seksa preveč

Učinki vsakodnevnega seksa so očitni: od boljšega razpoloženja in spanca pa vse do močnejšega imunskega sistema in bolj zdravega srca.

Poleg pozitivnih učinkov pa lahko (pre)pogost seks predstavlja tudi nekatere izzive za telo. Poglejte, kaj se s telesom dogaja pri vsakodnevni spolni aktivnosti:

Pozitivni učinki vsakodnevnega seksa

Povečano izločanje endorfinov in oksitocina

Reden seks spodbuja izločanje hormonov sreče in hormonov povezanosti, kar ustvarja občutek zadovoljstva, zmanjšuje stres in krepi čustveno bližino med partnerjema.

Boljša kakovost spanja

Po orgazmu se sprošča hormon prolaktin, ki pomaga telesu, da se sprosti in lažje potone v sen, mnogi zato spijo mirneje in globlje.

FOTO: Gettyimages

Krepitev imunskega sistema

Redna spolna aktivnost zvišuje raven imunoglobulina A (IgA), protitelesa, ki nas ščiti pred prehladi in okužbami.

Zdravje srca

Seks pospeši srčni utrip in izboljšuje prekrvavitev. Raziskave kažejo, da lahko zmanjša tveganje za bolezni srca in možgansko kap.

Hormonsko ravnovesje

Pri moških uravnava raven testosterona, pri ženskah vpliva na estrogen, to ima pozitivne učinke na libido, razpoloženje, zdravje kosti in mišično maso.

Poraba kalorij

Glede na intenzivnost lahko telo med seksom v eni uri porabi od 100 do 300 kalorij (410 do 1230 džulov), zato predstavlja odlično obliko telesne aktivnosti.

Lepša in bolj gladka koža

Povečan pretok krvi med intimnim aktom poveča dotok kisika in hranilnih snovi do kožnih celic, kar lahko izboljša videz kože.

Manjša občutljivost na bolečino

Endorfini in oksitocin, ki se sproščajo med orgazmom, lahko zmanjšajo glavobole, mišične bolečine in celo menstrualne krče.

Krepitev mišic medeničnega dna

Pri ženskah redni orgazmi krepijo medenično dno, kar izboljša nadzor nad mehurjem in poveča užitek med spolnim odnosom.

Izboljšana koncentracija in spomin

Med seksom možgani prejmejo več kisika in dopamina, kar spodbuja kognitivne funkcije, izboljšuje zbranost in krepi spomin.

FOTO: Gettyimages

Večja čustvena povezanost

Oksitocin, znan kot hormon povezovanja, poskrbi, da se partnerja po razvajanju počutita bolj povezana, varna in sproščena.

Nižji krvni tlak

Raziskave so pokazale, da redna spolna aktivnost pomaga pri zniževanju krvnega tlaka in splošnem zdravju ožilja.

Daljša življenjska doba

Ljudje z rednim spolnim življenjem pogosto živijo dlje, predvsem zaradi manjšega stresa in bolj zdravega srca.

Višja samozavest

Seks izboljša doživljanje lastnega telesa, občutek privlačnosti in v vsakdanjem življenju dviga samozavest.

Morebitni negativni učinki prekomerne spolne aktivnosti

Utrujenost

Če je seks vsakdanji in zelo intenziven, se lahko pojavi izčrpanost, saj telo nima časa za regeneracijo.

Možnost poškodb

Prepogosta spolna aktivnost lahko povzroči draženje kože, bolečine ali ovira naravno vlaženje sluznic, zlasti, če je opredigra prekratka.

FOTO: Gettyimages

Še za konec

Seks ima številne koristi za telo in duha, a kot pri vsem, tudi pri njem velja: ključ je v zmernosti. Pomembno je poslušati svoje telo in partnerja ter skupaj najti ravnovesje, ki obema ustreza, piše 24sata.hr.