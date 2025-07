Nujno branje! To so bo zgodilo, če boste za vedno prenehali masturbirati

Najbrž ste že slišali za izziv, pri katerem se posamezniki za mesec dni odpovedo masturbaciji, najpogosteje kot preizkus samodiscipline. A kaj se zgodi, če se ta praksa povsem opusti za vedno?

Po mnenju strokovnjakov in psihologov lahko prenehanje masturbacije povzroči različne telesne in psihične spremembe, od pozitivnih do negativnih. Tukaj je pet najpogostejših, ki jih lahko pričakujete:

Spremembe v telesu

Ženske lahko občutijo nekoliko večjo napetost, zlasti v medeničnem predelu, saj redna spolna aktivnost povečuje pretok krvi v tem delu telesa, kar prispeva k sprostitvi in splošnemu zdravju medenice.

FOTO: Shutterstock

Psihične spremembe

Opazne so spremembe v duševnem zdravju. Masturbacija in orgazem namreč sproščata dopamin v možganih.

Ena od raziskav na to temo je pokazala, da je bila pri moških po tednu dni abstinence povišana raven testosterona, kar je okrepilo njihovo energijo in samozavest.

Vendar pa lahko dolgotrajno izogibanje vsakršnemu spolnemu udejstvovanju povzroči več stresa, razdražljivosti in napetosti.

Zmenki in odnosi

Nekateri pravijo, da jim začasno odrekanje samozadovoljevanju pomaga usmeriti več energije v partnerski odnos, kar lahko okrepi čustveno in fizično povezanost.

Po drugi strani raziskava, katere rezultate so objavili v reviji Sexual Medicine Reviews kaže, da redne samostojne spolne aktivnosti povečujejo samozavest in zmanjšujejo strah pred spolnim odnosom, kar pogosto vodi do prijetnejšega in bolj zadovoljujočega seksa s partnerjem.

FOTO: Gettyimages

Samonadzor ali frustracija?

Nekateri trdijo, da opustitev masturbacije izboljšuje osredotočenost, motivacijo in samokontrolo.

Toda mnenja so deljena: medtem ko določeni posamezniki izpostavljajo izboljšano koncentracijo, drugi opozarjajo, da lahko zatiranje spolnih misli vodi v še večjo obsedenost z njimi.

Pogled na seks

Odrekanje masturbaciji lahko spremeni način doživljanja spolnosti in intimnosti.

Nekateri pravijo, da imajo več nadzora nad svojimi željami, drugi občutijo odtujenost, kot bi bil del njihove identitete potisnjen v ozadje.

FOTO: Gettyimages

Raziskava, objavljena v Journal of Sex Research je pokazala, da lahko dolgotrajno odrekanje samozadovoljevanju spremeni doživljanje intimnosti v dvoje:

pri določenih posameznikih poveča cenjenje čustvene povezanosti s partnerjem, pri drugih pa povzroči frustracijo ali občutek krivde, ki se pojavi med spolnim odnosom, povzema 24sata.hr.