Kaj se bo zgodilo, če boste seksali vsak

Ena najpogostejših s spolnostjo povezanih tem je količina spolnih odnosov. Ne glede na to, kolikokrat pri vas med rjuhami preskoči iskrica, zagotovo ste se že kdaj vprašali, kakšna je statistika in kako pogosto ljudje seksajo.

S to temo so se ukvarjale številne raziskave in vse potrjujejo, da je najmanj takšnih, ki si vroče igrice privoščijo vsak dan. Natančneje: s tem se lahko pohvalijo le štirje odstotki odraslih.

Znano je, da je intimni akt dober za telo in splošno počutje, vendar je najpomembnejše, da se posamezniki ne obremenjujejo s količino in se ne primerjajo z drugimi, temveč da si privoščijo toliko telesne ljubezni, kot jim odgovarja.

A če bo to vsak dan, bodo vendarle imeli kar nekaj koristi. Katere so največje?

Boljša spolna funkcija

Vaja dela mojstra, ta pregovor velja tudi, kar zadeva spolnosti.

Pogosteje, kot seksamo, lažje je doseči vzburjenje, intenzivnejši so občutki, orgazmi pa močnejši.

Osebe z nizkim libidom lahko to težavo rešijo prav s pogostejšimi spolnimi odnosi, ki so sprva res načrtovani, a nato lahko postanejo povsem spontani.

FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

Blažje menstrualne bolečine

Čeprav si mnoge ženske le težko predstavljajo, da bi se vrtincu strasti prepustile med menstruacijo, je to ena najstarejših in najučinkovitejših metod za lajšanje z njo povezanih bolečin.

Orgazem je naravno zdravilo proti krčem, saj sprošča hormone, ki zmanjšujejo bolečino in lahko celo skrajšajo trajanje krvavitve.

Boljši spanec

Seks spodbuja sproščanje hormonov sreče: oksitocina in endorfinov.

Ti ustvarjajo občutek bližine in krepijo željo po še več intimnosti. Pogosti spolni odnosi izboljšajo kakovost spanja, kar ima številne pozitivne učinke na zdravje.

FOTO: Wirestock/Gettyimages

Manj stresa

Oksitocin in endorfini niso le hormoni sreče, temveč tudi močni naravni antidepresivi. Če ste pod stresom, se vam morda zdi težko razmišljati o seksu, vendar lahko prav spolna aktivnost pomaga pri sprostitvi.

Nekatere raziskave celo kažejo, da pozitivni učinki intimnega akta trajajo še naslednji dan.

Boljša koncentracija

Redni spolni odnosi izboljšajo spomin, saj se med njimi v telesu izloča koktajl hormonov, ki spodbujajo delovanje možganov.

Spolni odnos aktivira hipokampus, del možganov, ki ima ključno vlogo pri prenosu informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin.

Močnejša povezanost med partnerjema

Oksitocin ni zaman imenovan hormon ljubezni.

Sprošča se med spolnimi odnosi in v zgodnjih fazah zaljubljenosti. Pari, ki imajo pogoste spolne odnose, si med seboj bolj zaupajo, so bolj sproščeni in srečnejši.

Raziskava iz leta 2017 je pokazala, da občutek zadovoljstva po seksu traja do 48 ur, vsakodnevna intimnost pa partnerja poveže na še globlji ravni, piše zadovoljna.hr.