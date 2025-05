Kaj naj damo na vrt, da bomo imeli za v lonec? Odgovarja mladi par s Kmetije Monera (FOTO)

Tak čas v letu je, da se predvsem ob sončnih dneh ljubiteljski vrtičkarji z največjim veseljem zadržujejo na svojih koščkih zemljice. A kaj naj posadimo in posejemo, da bomo že kmalu imeli kaj dobrega za v lonec? To vprašanje smo zastavili mlademu paru, ki na Dolenjskem vodi Kmetijo Monera – ta je usmerjena v regenerativno kmetovanje, ki skrbi za rodovitna in živa tla ter ozavešča, da je človek del narave in da lahko s svojim delom na njivi oziroma vrtičku pozitivno prispeva k bolj zdravemu okolju.

Grede zastremo s kompostom, vrtne poti pa s sekanci.

»Najprej je treba vrt lepo pripraviti, kar naredimo tako, da grede zastremo. To lahko storimo s kompostom, vrtne poti pa zastremo s sekanci,« uvodoma pojasni Kristina Dežman. Njen mož Miha Dežman doda: »S tem vzpostavimo rodovitna tla in takšna bodo imela informacijo, da so zaščitena, kar bo zmanjšalo število plevelov, zaradi česar bomo imeli manj dela na vrtu.«

Potem se je, nadaljuje Kristina, treba vprašati, kaj radi jemo: »Tiste zelenjave, ki nam je bolj všeč, zasejemo oziroma zasadimo malo več. Če pa gledamo na to, da bomo imeli z našim vrtom čim manj dela, se odločamo za manj zahtevne rastline – to so denimo trajnice in zelišča. Na domačem vrtu pazimo tudi na to, da izkoristimo čim več prostora, ki nam je na voljo za vrtnarjenje.«

Tla naj bodo zaščitena.

Kristina in Miha Dežman

Še tretji nasvet, ki ga ljubiteljskim vrtičkarjem položi na srce Miha Dežman, je: »Kot že omenjeno, je dobro tudi na domačem vrtičku gledati na to, da so tla zaščitena, to pa lahko storimo tudi z načinom načrtovanja vrta, torej da skupaj na gredicah rastejo rastline, ki gredo v višino, kot so kumare in paradižnik, spodaj pa je na primer solata. Ta ščiti zemljo in, morda v kombinaciji z že omenjenimi kompostom, skrbi, da tla niso gola.«

Če bo narava letos mila, bodo tudi s temi nasveti že čez nekaj tednov oziroma mesecev na naših vrtovih lepo zrasle vse tiste dobrote, ki jih bomo z malo domišljije zlahka vključili v obroke in pripravili pisane krožnike, ki bodo v slast vsem jedcem. Špela Ankele