  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

BOLEČINA

Kaj je takotsubo sindrom in zakaj je lahko nevaren

Japonci imajo za zlomljeno srce poseben izraz.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Antonioguillem/gettyimages

FOTO: Antonioguillem/gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Zinkevych/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Antonioguillem/gettyimages
M. Fl.
 23. 9. 2025 | 18:00
 23. 9. 2025 | 18:16
A+A-

Zlomljeno srce je pogosta tema številnih pesmi in to z razlogom. Ljubezen lahko povzroči velike bolečine, tako telesne kot duševne. Sindrom zlomljenega srca je dejstvo in Japonci mu pravijo takotsubo sindrom.

Tri glavne vrste razhodov

Obojestranski razhod, zapustiti nekoga ali biti zapuščen: vsaka od teh treh situacij povzroča drugačno obliko žalosti.

Žal je obojestranski razhod precej redek. V primeru, ko nekdo prekine razmerje, lahko občuti močno krivdo. Če pa ste tisti, ki ste bili zapuščeni, vas lahko šok popolnoma vrže iz ravnotežja.

Vse več zlomljenih src

Po francoski raziskavi, objavljeni leta 2015, je zvez, ki trajajo vse življenje, vedno manj.

Podatki kažejo, da je bilo v Franciji med letoma 1993 in 1996 okoli 155.000 razhodov letno, medtem ko je bilo med letoma 2009 in 2012 teh že približno 253.000,  kar pomeni 63-odstotno povečanje v približno 15. letih.

Ta trend se je še dodatno okrepil zaradi stresa, povezanega s pandemijo kovida-19.

Simptomi zlomljenega srca

Občutenje določenih simptomov in čustev po razhodu je povsem običajen odziv.

Jeza, frustracija, žalost, strah, nespečnost ali izguba zanimanja za dejavnosti sčasoma, s postopnim prebolevanjem izgube, običajno oslabijo.

Zlomljeno srce je podobno žalovanju

Pogosto slišimo, da je razhod podoben žalovanju in to drži.

Faze okrevanja po njem velikokrat sledijo podobnemu vzorcu: zanikanje (šok), jeza (iskanje krivca), pogajanje (poskusi prepričevanja druge osebe), depresija (globoka žalost) in sprejemanje (gledanje na situacijo z več razuma in uravnoteženosti).

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Prava bolečina

Raziskovalci so ugotovili, da zlomljeno srce aktivira dele možganov, ki sodelujejo tako pri čustveni kot fizični bolečini.

Po njihovih ugotovitvah imajo ljudje s strtim srcem prav, ko pravijo, da čutijo resnično bolečino, vir te je namreč na nevrokemični ravni.

Večje tveganje za depresijo

Pri osebah z zlomljenim srcem je lahko v prvem letu po razhodu v primerjavi s povprečjem, tudi do 20-krat višje tveganje za razvoj depresije.

Na to vplivajo številni dejavniki, kot so osebna zgodovina depresije ali motenj razpoloženja, hormonske spremembe (npr. menopavza) ali pomembni življenjski dogodki (kot je izguba bližnje osebe ali službe).

FOTO: Zinkevych/Gettyimages
FOTO: Zinkevych/Gettyimages

Kaj, če simptomi trajajo ali se krepijo

Čas, potreben za okrevanje po zlomljenem srcu, je pri vsakem posamezniku drugačen.

Če pa intenzivnost bolečine ali žalosti s časom ne upada ali se celo poslabšuje, je pomembno poiskati zdravniško pomoč, morda gre za depresijo.

Razhodi kot vir stresa

Oseba, ki doživlja razhod, običajno doživlja velik stres, kar lahko povzroči pospešen srčni utrip ter povišane ravni adrenalina in kortizola.

Posledično se lahko pojavijo izguba apetita in motnje spanja.

Fizični simptomi

Če se depresija, povezana z razhodom, ne zdravi, lahko povzroči tudi fizične odzive telesa: glavobole, bolečine v sklepih in trebuhu.

Lahko pripelje tudi do čezmernega pridobivanja telesne teže, kar povečuje tveganje za bolezni srca in sladkorno bolezen.

Simptomi depresije, na katere morate biti pozorni

Če v obdobju dveh tednov ali več opazite vsaj pet naslednjih simptomov depresije, je treba poiskati pomoč:

občutek žalosti ali praznine; izguba zanimanja za najljubše aktivnosti; opazno pridobivanje ali izguba telesne teže; preveč ali premalo spanja; upočasnjeni gibi ali nemir; utrujenost; občutek, da ste ničvredni; težave s koncentracijo; misli na smrt ali samomor.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Depresija in zasvojenost

Nezdravljena depresija lahko vodi tudi do drugih resnih posledic. Nekateri ljudje skušajo žalost utopiti v alkoholu ali zapolniti čustveno praznino z drogami.

Sčasoma lahko te navade prerastejo v zasvojenost, kar prinaša nove zdravstvene težave.

Takotsubo ali sindrom zlomljenega srca

Sindrom zlomljenega srca se imenuje tudi stresna kardiomiopatija ali sindrom apikalne balonizacije. Gre za motnjo delovanja srčne mišice, ki se nenadoma pojavi po stresnem dogodku.

Bolezen so prvič prepoznali na Japonskem, kjer so jo poimenovali takotsubo sindrom.

Stopnja smrtnosti pri sindromu takotsubo je  3,7 odstotna, pri srčnem infarktu zaradi zamašitve žil ta znaša 5,3 odstotkov.

Sprožilci takotsubo sindroma

Sindrom zlomljenega srca se lahko pojavi kot posledica razhoda, izgube, jeze, tesnobe, finančnih težav ali naravnih nesreč (potresi, požari, poplave).

Nastane lahko tudi kot odziv na pozitivna čustva, kot so poroka ali rojstvo otroka.

Tveganje za zdravje srca

Razhod lahko močno vpliva na vsakdanje življenje posameznika, saj prinaša veliko sprememb (preselitev, skrbništvo, nižji življenjski standard).

Oseba, ki je zapuščena, lahko občuti izolacijo. Vse to vodi v akutni čustveni stres, ki negativno vpliva na zdravje srca.

FOTO: Antonioguillem/gettyimages
FOTO: Antonioguillem/gettyimages

Manifestacija sindroma

Beseda takotsubo v japonščini pomeni past za hobotnice. Nanaša se na pojav v levi srčni preddvorni komori, ki se zaradi velikega sproščanja stresnih hormonov, imenovanih kateholamini, med napadom razširi kot balon, od tod tudi izraz apikalna balonizacija .

Zlomljeno srce: svetloba na koncu predora

Ko doživljamo razhod, si pogosto želimo čarobne rešitve za lajšanje bolečine. Nemogoče? Ne nujno. Znanstveniki so v eni študiji ugotovili, da lahko celo placebo zmanjša čustveno bolečino po razhodu, možgani se namreč na zavrnitev odzovejo drugače. Za vse ostale velja: ni razloga za obup.

Če uporabimo prave strategije za okrevanje, bo bolečina sčasoma minila. Če potrebujete podporo, vsekakor poiščite pomoč zdravstvenega strokovnjaka.

Simptomi, na katere moramo biti pozorni

Simptomi takotsubo sindroma so zelo podobni simptomom srčnega infarkta, vendar je sindrom zlomljenega srca veliko redkejši. Prvi znaki, na katere je treba biti pozoren, vključujejo nenadno težko dihanje, bolečino v prsih, izgubo zavesti.

Te je treba jemati resno, saj je srce lahko resno prizadeto, opozarja 24sata.hr.

Sorodni članki

Ona  |  Stil
NI LAHKO

Pet faz razhoda: kako jih prepoznati in jih najlažje prebroditi

Konec romantičnega razmerja je ena najbolj čustveno zahtevnih izkušenj v življenju.
28. 8. 2025 | 18:00

Več iz teme

boleč razhodbolečinaprebolevanje
ZADNJE NOVICE
19:17
Novice  |  Svet
VEDNO BOLJ NEVARNI

V Koprivnici zabeležili hujši primer bolezni, ki jo prenašajo komarji

Moški se v bolnišnici zdravi zaradi vnetja možganov in možganske ovojnice.
23. 9. 2025 | 19:17
19:06
Novice  |  Slovenija
ČUDEŽ V NESREČI

Čudež v Sv. Antonu: tovornjak porušil kapelico in hišo, Marijin kip ostal nepoškodovan

Iz župnije Sv. Anton so sporočili, da so kip premestili v župnijsko cerkev sv. Antona Puščavnika, kjer bo na varnem.
23. 9. 2025 | 19:06
18:57
Bulvar  |  Domači trači
BI GA PREPOZNALI?

Uf, poglejte, kako se je v četrt stoletja spremenil naš zlati olimpijec (FOTO)

Tudi po njegovi zaslugi je 23. september praznik slovenskega športa.
23. 9. 2025 | 18:57
18:55
Kronika  |  Na tujem
AROGANCA ZA VOLANOM

Ogorčenje je veliko, poglejte zakaj: »Zaradi takšnih norcev se poškodujejo nedolžni ljudje« (VIDEO)

Poglejte tega arogantnega voznika.
23. 9. 2025 | 18:55
18:28
Kronika  |  Doma
PU KOPER

Jutranji družinski obračun pri Kopru: udeležena zakonca v ločitvi, sin in znanka

Zoper vse štiri udeležence sledi hitri postopek.
23. 9. 2025 | 18:28
18:27
Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Hajdi (14) iz Brezja pri Novem mestu zjutraj v šolo pripeljala mlajšega brata, nato izginila

Prosijo vse, ki bi jo videli ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.
23. 9. 2025 | 18:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Do cenejše elektrike po akcijskih cenah

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Naučite se veščine, ki jo uspešni uporabljajo vsak dan

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki vas lahko reši pred visoko jesensko vlago

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Z nakupovanjem tukaj boste letno prihranili več 100 evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Kako do doživljenjske licence

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Zala Djurić v obleki iz piva? Da, in izgledala je fantastično!

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ustvarja prihranke

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Čas teče, klub računa nanjo, zdravje ne more čakati

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako nevaren je zrak v vašem domu?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

»Glede tega bi lahko napisal knjigo« (video)

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Mrzli dnevi, vroči toni: prihaja dogodek, ki bo zaznamoval to zimo

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki