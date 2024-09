Kaj iskati pri partnerju za dolgo in ljubeče razmerje

Ko se podamo na pot zmenkarij, so naša pričakovanja verjetno podobna večini; da bi našli partnerja, s katerim se bo takoj zaiskrila iskrica in bosta oba vedela, da je to to.

Po nekaj neuspešnih zvezah ali zmenkih pa človek spozna, da spoznavanje novih ljudi le ni tako preprosto, še težje pa je z nekom zgraditi kvaliteten odnos, v katerem bi bila oba to, kar sta in drug drugega dopolnjevala.

Zato je več kot smiselno, da si, še preden se odločimo za nove zmenke, izoblikujemo pričakovanja, kaj pri partnerju iščemo. »Ko smo na samem začetku procesa vzpostavljanja razmerja, je nekaj lastnosti, ki naj bi jih iskali pri partnerju. Te nam lahko pomagajo, da bo čas, ki ga bomo preživeli skupaj prijeten in brez nepotrebnih zapletov, do katerih sicer v razmerjih pogosto prihaja,« pravi ameriški klinični psiholog dr. David Rakofsky