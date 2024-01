Kaj bomo jedli in pili v letu 2024

Čeprav nihče ne more predvideti, kaj bomo jedli in pili v novem letu, se mnogi trudijo napovedati prav to. Tako je ob izteku minulega leta zapisal New York Times, kjer so se potrudili nanizati prehranske trende. Mi pa smo naredili korak naprej in poiskali nekaj smernic s področja kulinarike, za katere se nam zdi, da bodo zaznamovale Slovenijo.

Juha in umetna inteligenca

A najprej v New York, kjer so na prvo mesto v prihajajočem letu uvrstili kakovostne sestavine po dostopnih cenah. Prav tako so napovedali vzpon prigrizkov, ki bodo nadomeščali obroke, veliko pa se bo govorilo o vodi – ne samo o pitni, ampak tudi o tisti, s katero zalivajo polja in njive, in predvsem o tem, kako lahko v prehranski industriji varčujemo s to vse bolj dragoceno dobrino.

Letos bodo začele v ospredje stopati predvsem stare jedi, ki so jih kuhale naše mame in babice.

Še eden od vzpenjajočih se prehranskih trendov v svetu, so zapisali v New York Timesu, je ajda, ki je v Skandinaviji že močno v vzponu. Če gremo še k pijači: baje se bo veliko govorilo o koktajlih, ki bodo posnemali znane okuse – denimo z okusom waldorfske solate, ki ga že zdaj lahko naročimo v največjem ameriškem mestu.

Napovedujemo vzpon brezalkoholnih koktajlov. FOTO: Veselovaelena/Getty Images

Hkrati se bomo obračali k tradicionalnim sestavinam in začinjeni hrani, zato ne bo prav nič čudnega, če se bomo kmalu pogovarjali o tem, kje dobiti najboljši poper na svetu. Veliko se bo govorilo o rožah, hrana leta pa bo juha. Hkrati pri omenjenem časopisu niso pozabili omeniti umetne inteligence, ki se bo bolj vmešavala tudi v prehranske teme.

In kaj se obeta pri nas?

Zdi se nam, da pri nas v ospredje stopajo zajtrki; teh ne bodo več stregli zgolj v hotelih, ampak tudi v bistrojih, restavracijah in gostilnah. Hkrati se nam zdi, da bodo bistroji, ki so lani začeli osvajali prestolnico, zajel tudi preostala slovenska mesta.

Bo juha res postala jed leta 2024? FOTO: Pingpongcat/Getty Images

Zna se zgoditi, da bomo veliko govorili o rastlinskih jedeh in brezalkoholnih koktajlih, napovedujemo pa tudi, da bodo natančno izdelane pice še vedno zelo priljubljene, podobno tudi droži in butične pekarne.

Pa še nekaj bomo zaradi draginje bržčas pospešeno iskali v prihodnjih mesecih: preproste recepte iz poceni sestavin. Tako napovedujemo, da bodo začele letos v ospredje stopati predvsem stare slovenske jedi (na žlico in tudi druge), ki so jih kuhale že naše mame in babice.