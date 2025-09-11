RAJ DOMA

Kabli naj ne kazijo stanovanja

Skrijemo jih v kanale, škatle ali okrasne elemente, ki so primerni tudi za najemnike.
Fotografija: Če prenavljate stanovanje, se lahko odločite za trajnejše rešitve. FOTO: Thamkc/Getty Images
Če prenavljate stanovanje, se lahko odločite za trajnejše rešitve. FOTO: Thamkc/Getty Images

A. J.
11.09.2025 ob 18:15
A. J.
11.09.2025 ob 18:15

Če želite imeti lep in urejen dom, je inventura vseh kablov, ki jih imate v stanovanju, nujen opravek. Preverite, kje so kabli za televizor, računalnik, internet, luči in polnilnike ter kako so povezani. Ko boste imeli jasno sliko o vseh kablih v stanovanju, jih razdelite glede na smer, v katero gredo. Povežite vse bližnje, ki gredo v isto smer. Tako jih boste kasneje lažje skrili.

Obstajata dve možnosti za urejanje kablov: popolno skrivanje ali ureditev in delno zakrivanje. Prva možnost pomeni napeljavo v steno ali podnožje. Ta metoda je trajna in zagotavlja najbolj estetski rezultat, vendar je tudi bolj komplicirana in pogosto zahteva pomoč strokovnjaka. Alternativno lahko izberete ureditev in zakritje kablov z uporabo kanalov, škatel ali okrasnih elementov. Ta metoda je lažja in omogoča enostaven dostop do kablov, kadar je to potrebno. Popolno skrivanje je idealno za lastna stanovanja ali ob prenovah, medtem ko so kanali, škatle in okrasni elementi bolj primerni za najemniška stanovanja, kjer ne želite trajnih sprememb.

Lahko so nevarni. FOTO: Antonioguillem/Getty Images
Lahko so nevarni. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Za najeta stanovanja so najbolj primerni samolepilni kabelski kanali.

Kabelski kanali

Pred zakrivanjem morate kable primerno pripraviti; lahko jih zvijete v spiralo in utrdite s trakovi z ježki ali pa utrdite s pomočjo v plastiko oblečenih žic. Priporočljivo je, da kable označite z barvnimi nalepkami, da boste vedno vedeli, kateri pripada kateri napravi. Razdelilnike lahko dvignete od tal in jih pritrdite pod mizo ali na zadnjo stran pohištva.

Ena najbolj priljubljenih metod skrivanja, ki je primerna tudi za najemniška stanovanja, so samolepilni kabelski kanali. Ti so na voljo v različnih barvah in materialih, kot so plastika, guma ali lesni dekor, in imajo lepilni trak na zadnji strani. Namestitev je enostavna: očistite površino, prilepite kanal, vstavite kable in zaprite pokrov. To je idealno za kable, ki tečejo ob podnožju ali steni do televizorja.

Nekatere obrobe za tla imajo utore za kable. FOTO: Lex20/Getty Images
Nekatere obrobe za tla imajo utore za kable. FOTO: Lex20/Getty Images

Samolepilna držala so majhni plastični nosilci z lepilom, s katerimi kable varno pritrdite na mizo, nočno omarico ali za monitor. So odlična izbira za organizacijo pogosto uporabljenih kablov. Še ena vsestranska rešitev so okrasne škatle za kable. Oblikovane so tako, da imajo odprtine, na vrh pa lahko postavite usmerjevalnik, polnilec ali dekorativne predmete.

Kable je mogoče skriti tudi za pohištvo. Televizijo ali računalnik lahko pomaknete nekaj centimetrov stran od stene, kable pa spustite navzdol in jih speljete za omaro ali knjižno polico. Če je pohištvo spredaj odprto, kable spnite v eno linijo. Za dodatno estetsko vrednost lahko uporabite dekorativni tekstil ali cevi. Kable lahko oblečete v tekstilno cev. V trgovinah so na voljo v različnih barvah in vzorcih. Namesto kupa kablov boste dobili lep ovitek, ki je videti kot okrasni element.

Skriti v steni

Pri televizorjih je ena izmed najbolj estetskih in trajnih rešitev napeljava kablov v steno. Ta metoda vključuje izrezovanje lukenj v steno za televizorjem in pri vtičnici ter napeljavo kablov skoznje. Čeprav ta pristop zahteva nekaj ročnih spretnosti in upoštevanje varnostnih predpisov, učinkovito skrije vse žice in ustvari čist videz brez kablov.

Neurejeni kabli niso privlačni na pogled. FOTO: Yuliya Shauerman/Getty Images
Neurejeni kabli niso privlačni na pogled. FOTO: Yuliya Shauerman/Getty Images

Pri spuščenih stropih in t. i. plavajočih tleh je mogoče kable skriti v praznino med površinama. Ta rešitev je pogosto uporabljena pri postavitvah domačih kinodvoran, kjer je pomembno, da so kabli popolnoma skriti. Kable lahko napeljete skozi strop ali tla. Obstajajo posebni kompleti za vgradnjo televizorjev na steno, ki omogočajo, da kabel potuje po steni in pride ven pri vtičnici. To ustvarja iluzijo, da je televizor popolnoma brez kablov. Takšni sistemi so zasnovani tako, da so kabli popolnoma skriti in omogočajo enostaven dostop za morebitne popravke ali nadgradnje.

Zelo priročna je tudi uporaba brezžične tehnologije.

Tekstilne cevi so na voljo v različnih barvah in vzorcih.

