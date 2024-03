Julia Kaja Hrovat: Takšen modni kos bo ženski dvignil samozavest

Modna oblikovalka Julia Kaja Hrovat se je v našem modnem prostoru uveljavila s svojimi zanimivimi potiski, s katerimi obuja slovensko kulturno dediščino.

Še zdaleč pa niso le vzorci tisti, ki so zanimivi, stranke se navdušujejo tudi nad kroji, saj Julia Kaja stremi k temu, da se v njenih oblačilih ženska počuti sproščeno, udobno in ženstveno. In če se navdušujete nad njenimi vzorci in kroji, vas bo novica o tem, kaj pripravlja za letošnjo pomlad, zagotovo navdušila.

Kakšna bo pomlad v kosih JKH identity?

Pomlad bo zelo pisana in živahna. Pripravljam nekaj, kar smo že vsi videli, a na malce drugačen način. Pomlad je namenjena vsemu, kar smo zamudili in vsemu, kar še nismo odkrili.

Kar smo videli pri vas ali na splošno v modi?

Kar smo videli pri meni, v mojih kreacijah. Gre za to, da sem se odločila narediti re-print kolekcijo, v kateri bom ponudila vse vzorce, ki sem jih naredila v zadnjih štirih letih. Ti so mi res ljubi in izkazalo se je, da so pri srcu tudi mojim strankam. Gre za arhiv iz mojega računalnika. Tako bom ženskam ponudila nekaj, kar so morda zamudile ali pa bi si želele dopolniti svojo garderobo, ki že vključuje kakšne moje kose. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.