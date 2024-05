Jože Robežnik, tv-voditelj in youtuber odkrito o Bernardi Žarn

Obenem kot JocoHud ustvarja »hude« videovsebine. Ko smo ga – stilsko dovršenega – po prvomajskih praznikih ujeli z nekaj vprašanji, nam je prijazno odgovoril in med drugim zaupal, da namerava poleti odkolesariti vse tisto, za kar ga je prikrajšala deževna pomlad.

Moja družina …

Me lahko najbolj osreči in tudi najbolj razpištoli. Amplituda je v obe smeri približno enaka. (Smeh.)

Zarana …

Človek išče mir. Če zna človek poiskat mir tudi v kaosu, lahko včasih malo poleži.

Za vikend …

Se najraje z družino potepamo v naravi.

Nedeljsko popoldne …

Je že deveto leto rezervirano za prvi program Televizije Slovenija.

Bernarda Žarn …

Nedvomno najboljša sovoditeljica v tem delu sveta. Če ne celo širše. Vesolju sem neskončno hvaležen zanjo.

Na kolesu …

Najlažje izkusim svobodo. Velja tako za gorski spust kot drvenje po prašnih makadamskih poteh Ljubljanskega barja.

Moj najljubši del dneva …

Je jutro. Kava. Knjiga.

Očala …

Zelo rad jih nosim, ker slabo vidim. Če ne bi (slabo videl), bi nosil zgolj sončna.

Jože Robežnik FOTO: Jože Suhadolnik

Vedno znova bi ponovil …

Izkušnjo finančnega svetovalca.

V prihodnjem življenju bom …

Vrtnar ali mesar. Nisem še povsem prepričan.

Brez ...

Ne bi mogel brez kave. Enkrat sem se ji poskušal odpovedati za ves mesec. Eksperiment je trajal dva dni.

Moj guru dobrega počutja je …

Mark Avrelij oziroma njegovi sodobniki in interpreti.

Najljubši app …

Je seveda YouTube, kjer objavljam videe že 15 let. Brez njega se ne bi ukvarjal z videom, še manj s televizijo.

Te dni veliko razmišljam o …

Prihodnosti svojega youtube kanala.

Moja najbolj zdrava navada je …

Kolesarjenje oziroma naklonjenost do gibanja v naravi.

Pravkar sem odkril …

Koncerte skupine Koala Voice.

Največ, kar človek lahko naredi …

Je, da sprejme, česar ne more spremeniti, in spremeni tisto, kar lahko, in da razlikuje to dvoje.

Priložnost …

Zamujena ne vrne se nobena. Se pa z vsakimi zaprtimi vrati odpirajo nova okna.

Moje vodilo je …

Porabi manj, kot zaslužiš!

Najboljši nasvet, ki sem ga dobil …

Od zelo znanega slovenskega glasbenika je, da moraš biti v intervjujih ali zelo iskren ali pa preprosto lagati.

Vedno znova me navdihne …

Dober/ra ustvarjalec/ka, umetnik/ca. Lahko je video, glasba, koncert, knjiga.

Prijatelji me kličejo …

Joco, nekateri pa, seveda porogljivo, tudi Slaven ali celo Hud.

Kraj, kamor se rad vračam, je …

Ljubljansko barje – seveda s kolesom. Vedno raje.

Poleti načrtujem …

Kolesarsko nadomestiti deževno pomlad.

Trenutno sem v obdobju …

Iskanja najprimernejšega kolesa za na plažo.

Potovanja mi pomenijo …

Nujni pretres navad. Najraje namreč počnem stvari po ustaljenih vzorcih. In te je nujno treba redno prekinjati.