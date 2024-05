Komaj se je dobro ohladil sveže ustekleničen bezgov sirup, pa ga že odpiramo in mešamo v sladico? Splača se, saj so ti kozarčki z osvežilno jogurtovo kremo, polno okusa po limoni in bezgu, prava oda pomladi.

Jogurtova krema z limono in bezgom

Podlaga

5 piškotov savoiardov

5 žlic bezgovega sirupa

5 žlic vode

Krema

450 g grškega jogurta

2 dl sladke smetane

2–3 žlice sladkorja v prahu

6 žlic bezgovega sirupa

lupinica 1 velike bio limone

žlica limonovega soka

vrečka utrjevalca smetane (kremfixa)

Priprava

Vodo in bezgov sirup pomešamo. V kozarce položimo po en razpolovljen piškot in ga namočimo z bezgovcem. Krema: v posodi zmešamo jogurt, sladkor v prahu, bezgov sirup, limonov sok in lupinico. Z metlico primešamo še kremfix. Sladko smetano stepemo v ločeni posodi, nato pa jo s spatulo primešamo h kremi. Kremo z dresirno vrečko nabrizgamo v kozarčke. Kozarčke postavimo v hladilnik za vsaj 2 uri. Pred postrežbo okrasimo s splaknjenimi bezgovimi cvetovi in rezinami limone.

