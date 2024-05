Jogurtov soufle: nov trend za zdrav zajtrk, ki ga morate spoznati

Po jutru se dan pozna se glasi ljudski pregovor. V kulinaričnem svetu to lahko pomeni samo eno: brez dobrega zajtrka ne gre, v njegovo pripravo pa se izplača vložiti nekaj gurmanskega razmisleka, vsaj med vikendi, ko imamo malo več časa. Prvi obrok v dnevu naj bi bil izrazito uravnotežen in prehransko kakovosten, saj je njegova naloga v resnici pomembna: podpreti nas mora z energijo za nov dan, hkrati pa vsebovati vse potrebne komponente, ki bodo skrbele, da kakovostno prekinemo nočno postenje. Morda na to niste pomislili, a v angleščini beseda breakfast v resnici pomeni – prekinitev posta. In ravno zato bo naše telo okusen zajtrk še toliko bolj toplo sprejelo.

Hranljivo živilo, na katero pogosto pozabimo

Vemo, da je jogurt izjemno hranilen. Je poln probiotikov, drobnih koristnih bakterij, ki skrbijo, da naša črevesna flora deluje tako, kot je treba. Hkrati pa zaradi fermentacije vsebuje precej manj laktoze kot mleko in je zato lažje prebavljiv. Njegove koristi naj bi v Aziji poznali že pred več kot 4000 leti, prvi komercialno narejen jogurt pa se je zgodil šele tisočletja kasneje na drugem koncu sveta – v začetku dvajsetega stoletja v Bolgariji.

Zanimivo: trenutno je na družbenih omrežjih precej pod drobnogledom. Pravzaprav so žarometi uperjeni v različne recepte, na katere morebiti doslej še niti pomislili nismo: to je pravzaprav zajtrk, ki ga lahko jeste ves dan in si ga lahko privoščite celo kot sladico. Vsebuje precej beljakovin, tudi jajca, za teksturo pa poskrbi koruzni škrob. In da vitaminov ne manjka, v pekač vmešajte še sveže sadje. Govorimo o pečenem jogurtu.

Tako je, pečen jogurt pripravljamo v pekaču, ki za le kratek čas roma v pečico. Končni rezultat pa je zanimiva strjenka izjemno nežne teksture in odličnega okusa. V takšnem zajtrku boste še posebno uživali, če jutra radi začenjate s sladkim ali pa se vam navsezgodaj ne ljubi vihteti ponve in cvreti jajc. Jogurt s škrobom in jajcem spečemo v majhnih modelčkih, lahko pa tudi v večjem, če se nam ne da komplicirati, in ga potem razrežemo.

Najboljša izbira je seveda grški jogurt, saj je ta manj masten, vsebuje pa precejšnjo porcijo beljakovin. Zamenja ga lahko tudi skyr ali podobna proteinska bomba. Prepričani smo, da bi jutranje sladkanje uspelo tudi s skuto. Pri izbiri sadja vam prepuščamo prosto pot: naj bodo zvezde pekača borovnice, jagode, kmalu pa tudi sveže sezonske breskve.

Jogurtov soufle

Lepota je v tem, da ga lahko pripravimo že večer prej, v hladilniku pa ga hranimo tudi do nekaj dni

Ob jutrih se navadno pečejo jajca ali mešajo kosmiči. Danes pa bomo v glavno vlogo zajtrka postavili jogurt. Njegova vsestranskost v prehrani ga dela nepogrešljivega v številnih kulturah, hkrati pa je tako nevtralno živilo, da mu v kulinariki redko posvetimo veliko pozornosti in mu namenimo glavno vlogo.

Za 1 osebo.

1 jajce

150 g grškega jogurta

žlica javorjevega sirupa (opcijsko)

2 žlici jedilnega škroba

sadje po izbiri

Priprava

Pečico priključimo na 180 stopinj. Jogurtu primešamo jajce (dobro je, da ga prej nekoliko razžvrkljamo). Dodamo še koruzni škrob in javorjev sirup, lahko tudi med. Premešamo, da dobimo gladko teksturo. Jogurtovo maso razdelimo v majhne keramične modelčke za sufle ali v vdolbine pekača za mafine, dobro obložene s peki papirjem. Na vrh razdelimo sadje, denimo jagodičevje, dobro pa se obnese pravzaprav vse, le sadje z veliko vsebnostjo vode ne. Pečemo 10–20 minut, odvisno od velikosti modelčkov, dokler jogurt ne dobi zlato zapečene skorjice.

