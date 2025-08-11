Je vaša steklenička skrivna bakterijska bomba? Storite to

Embalaža za večkratno uporabo, ki jo napolnjeno z vodo ali drugo osvežilno pijačo vsak dan nosite s seboj, skrbi za vaše zdravje in hidracijo telesa. Vendar le, če je res čista. Večina ne razmišlja o rednem pranju bidona in ga, potem ko spije zadnji požirek, preprosto ponovno napolni in pije naprej.

A ne glede na to, ali je iz nerjavečega jekla, plastike, stekla ali katerega drugega tršega materiala, ga je treba vsak dan temeljito oprati. Le tako se je mogoče izogniti boleznim, ki jih lahko povzroči umazana embalaža. Kajti v njej je stalno prisotna vlaga in ustvari se okolje, v katerem se bakterije zelo hitro razmnožujejo ter lahko povzročijo prebavne težave, kot so slabost, bruhanje in driska. In še: pomembno je očistiti vse dele, tudi pokrovček in slamico, če jo ima. Načinov za to je več.

Alkoholni kis je lahko odlično razkužilo.

Na roke

Večina bidonov, z izjemo tistih iz občutljive plastike ali onih z dvojno steno, je primerna za pranje v pomivalnem stroju. Pri najvišji temperaturi jih perite na zgornji polici med kozarci in sušite na najdaljšem programu sušenja, tako boste uničili res vse bakterije. Pred ponovno uporabo mora biti notranjost popolnoma suha.

Naj bodo steklene ali iz nerjavečega jekla. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images

Ročno pranje z detergentom in vročo vodo je najenostavnejši način čiščenja. Notranjost namilite in dobro zdrgnite s posebno krtačo z dolgim ročajem, ki doseže dno, bodite pozorni na utore na zamašku in na bidonu, dobro ga splaknite in pred ponovno uporabo temeljito posušite.

Pustite čez noč

Alkoholni kis je lahko odlično razkužilo. Lahko ga razredčite: najboljše je, da zmešate enako količino kisa in vode, vlijete v bidon, ga zaprete in pretresete. Pustite čez noč. Naslednji dan dobro sperite z vročo vodo in posušite.

Umazane slamice Sušenje je ključno! Vlaga spodbuja razvoj bakterij. Nikoli vsebine v bidonu ne puščajte več dni, čeprav gre za navadno vodo. Če uporabljate slamice, jih redno čistite, v njih se pogosto nabere največ umazanije. Če je bidon iz plastike in se iz njega širi neprijeten vonj, se ga boste zelo težko znebili. V tem primeru si je bolje omisliti novega, raje iz manj poroznega materiala, na primer iz stekla ali nerjavečega jekla.

Če je notranjost bidona že sluzasta ali ima neprijeten vonj, je čas za močnejše prijeme. Pokrovček in stekleničko najprej sperite z vročo vodo. Nato v embalažo vlijte približno 50 mililitrov triodstotnega vodikovega peroksida, jo zaprite in močno pretresite. Zdrgnete lahko s posebno krtačko za čiščenje steklenic. Vsebino odlijte in sperite z vročo vodo. Bidon bo popolnoma čist.

Peremo jih v pomivalnem stroju ali na roke, pri tem uporabimo krtačo z dolgim ročajem. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

Obstajajo posebne tablete za čiščenje stekleničk, lahko uporabite tudi tiste za čiščenje zobnih protez. Preprosto jo vržete v bidon, napolnjen z vodo, in počakate približno pol ure. Vsebino nato odlijte, notranjost splaknite in posušite.