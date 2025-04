Je lep videz pri pametnih telefonih res dovolj? (FOTO)

Zakaj ima človek pri pregledovanju čedalje večje ponudbe pametnih telefonov občutek, da že nekaj let v resnici ni videl, slišal, doživel ali vsaj začutil nečesa novega? Ker skoraj vsi proizvajalci po vrsti v nove generacije telefonov vsako leto dajejo manj novosti. Saj malo posplošujem, ampak zadnja leta se stvari tako v srednjem kot v premijskem razredu premikajo precej počasi: vsi govorijo samo o umetni inteligenci in njenih sposobnostih, ki nam bodo olajšale življenje in spremenile svet, strojna oprema pa se bistveno ne spreminja.

17 centimetrov (6,7 palca) po novem meri zaslon.

In v resnici običajni uporabnik vseh famoznih naprednih funkcij UI skoraj ne uporablja, razen tega, da telefonu kdaj govorno ukaže, naj mu poišče kakšno lokacijo, izdelek ali storitev, v galeriji naknadno obdela kakšno fotografijo, denimo, izbriše kakšno osebe z nje, prevede kako besedilo in naredi povzetek, pri drugih naprednejših funkcijah pa je že vprašanje, ali sploh delujejo v slovenščini.

Premijski videz

Pametni telefoni srednjega razreda so v zadnjem času toliko napredovali, da so (vsaj nekateri) primerljivi s premijskimi telefoni izpred nekaj let. Seveda so razlike, ampak dobili so hitre procesorje, velike in kakovostne zaslone iz organskih diod, boljše kamere, zmogljive baterije, pa tudi sama ohišja so vedno bolj privlačna.

Lep primer je Samsungov srednjerazrednik galaxy A26, za katerega je treba pri nas v prosti prodaji odšteti okoli 300 evrov. Gre za lično oblikovan telefon, katerega bleščeča zadnja stran daje vtis premijskosti, saj je sicer plastično ohišje prekrito z zaščitnim steklom, kar mu daje precej prefinjen videz. In s 7,7 mm debeline je lepo tanjši od predhodnika A25. Tudi kamerski otoček je lepo oblikovan, pri čemer šele bližji pogled razkrije, da gre za cenejša zrkla z majhnimi lečami.

Že znane kamere

A prav pri kamerah moramo reči: nič novega. Pogled v tehnične specifikacije nam pove, da je bil enak nabor kamer že na lanskem modelu A25, in sicer gre za glavno širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, samodejnim ostrenjem in optično stabilizacijo slike, ultra širokokotno kamero z osmimi milijoni točk in 2 MP makro kamero za bližnje posnetke.

Med plusi je boljša odpornost proti vodi in prahu po standardu IP67.

Glavna kamera se v tem razredu (galaxy A2x) ni spremenila že štiri generacije, lani so prenovili le ultra širokokotno kamero, predlani pa so nadgradili selfie kamero na 13 MP. Ampak, dobro, fotografije so čisto korektne, filmčki prav tako. S takšnim telefonom tako ali tako ne bomo snemali profesionalnih vlogov in fotografij za modne revije.

Premalo napredka

Procesor je dobil manjši pospešek v obliki Samsungovega exynosa 1380 (Latinski Ameriki je namenjen kar lanski exynos 1280), na razpolago pa imamo 6 GB rama in 128 GB shrambe, ki pa jo lahko razširimo s spominsko kartico micro sd. Baterija s kapaciteto 5000 mAh je ostala ista in bo zdržala kak dan, kaj več pa že ne, medtem ko je polnjenje s 25-vatnim napajalnikom (ki ga seveda ni v škatli) precej počasno v primerjavi s kitajsko konkurenco.

Zanimivo pa je, da so v letošnji model vtaknili le en zvočnik, medtem ko je lanski A25 imel še stereo zvočnika; poslovil se je tudi klasični avdio izhod. Še največja novost je malce povečani amoled zaslon, ki zdaj meri 6,7 palca oziroma 17 centimetrov, lahko pa bi bil malce svetlejši. Dejansko se bolj splača kupiti kak lanski galaxy A55, ki za nekaj desetakov več ponuja boljši procesor, boljše kamere in boljši zaslon.

Zadnja stran je prekrita z zaščitnim steklom. FOTO: Staš Ivanc

Galaxy A26 je v primerjavi z A25 izgubil več kot pol milimetra v debelino. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem A26: 0,5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem A26: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem A26: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem A26: 4x povečava FOTO: Staš Ivanc