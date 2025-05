Mestni muzej Ljubljana bo to soboto ob 16.30 pripravil javno vodenje po razstavi 1495 dni: Ljubljana med 2. svetovno vojno, s katero v muzeju zaznamujejo 80. obletnico konca druge svetovne vojne. Za javno vodenje so obvezne rezervacije mest na e-naslov: prijava@mgml.si ali po telefonu na številko 01 241 25 06 še v četrtek in petek med 8. in 15. uro.

Razstava predstavlja ključne dogodke, ki so zaznamovali Ljubljano v času okupacije. Pred obiskovalce postavlja avtentične predmete, fotografije, posnetke in osebne zgodbe meščanov iz časa italijanske in nemške okupacije. V ospredje postavlja vsakdanje življenje prebivalcev v mestu, ujetem za obročem bodeče žice, okupatorjevo nasilje in organiziran odpor.

Skozi pričevanja tistih, ki so vojno izkusili sami, omogoča globlji vpogled v dogajanje in vzdušje v mestu med najtežjimi časi. Zgodbe posameznikov in skupnosti prikazujejo dileme, s katerimi so se soočali, ter spodbujajo razmislek o pomenu miru, vojni in kulturi nenasilja. Razstava ne ponuja le vpogleda v preteklost, ampak odpira tudi mnoga vprašanja, ki so aktualna še danes, ko po svetu vojne še vedno vihrajo.