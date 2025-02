Izvrsten trik, ki prežene vonj po ribah (VIDEO)

Ribe so zdrave in prav je, da so čim pogosteje na jedilniku. Žal imajo negativno plat: po pripravi jedi iz njih namreč v kuhinji še dolgo ostane vonj, ki je vse prej kot prijeten.

Na srečo obstaja način, s katerim ne bo več prestavljal težave. Za trik, ki preprečuje neprijeten vonj po ribah, potrebujete sadež, ki ga zagotovo imate doma, to je jabolko.

Koščke tega med cvrenjem položite v olje in nevtralizirali bodo vonj po ribah. Nasvet, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je požel veliko odobravanj in pričevanj, da res deluje.