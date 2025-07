Izognite se jim: razlogi za razpad zveze po dopustu

Skupni poletni dopust bi moral biti čas sprostitve, smeha in radosti. Dnevi brez stresa z osebo, ki jo imamo radi.

A ironično je, da prav ti trenutki pogosto postanejo prelomnica v odnosu in to ne vedno v pozitivnem smislu.

Tu je nekaj razlogov, zaradi katerih se nemalo zvez prav po dopustu konča. Sploh po prvem skupnem oddihu.

Napačna pričakovanja: dopust ni terapija

Partnerji na dopust pogosto gledajo z upanjem, da jih bodo sonce in romantični sončni zahodi znova zbližali. Marsikdo upa, da bodo ponovno našli nekaj, kar je morda zbledelo. Včasih se to res zgodi, a oddih nima čarobne moči.

Če je odnos že načet, ga dopust ne bo popravil, ampak bo razkril njegove največje razpoke.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Po dolgem času zares sama

V vsakodnevnem življenju partnerji pogosto, zlasti, če imajo otroke, živijo eden mimo drugega. Nenadoma sta dva brez drugih obveznosti, deset dni stalno skupaj in po dolgem času res sama.

In takrat pride na plano tisto, kar sta morda potiskala v ozadje: utišani konflikti, čustvena odtujenost in pomanjkanje skupnih tem za pogovor.

Na plan pridejo intenzivna čustva

Na dopustu smo si bližje kot običajno, kar lahko pomeni več povezanosti, a tudi več možnosti za prepire. Intenzivnost, tako pozitivna kot negativna, pospeši dinamiko odnosa.

Kar bi se običajno razvijalo mesece, se na dopustu lahko zgodi v nekaj dneh. Prepiri niso nenadni, temveč posledica nezadovoljstva, ki se je dolgo kopičilo.

FOTO: Shutterstock

Rutine, navade in neskladja

Tudi pari, ki živijo skupaj, pogosto nimajo istih navad, na dopustu postanejo razlike zelo očitne. Ona bi zgodaj vstajala in šla na sprehod, on bi spal do poldneva.

Ona bi brala, on želi družbo.

Majhni konflikti hitro postanejo simbol večjih razlik.

Več časa pomeni več primerjav

Na dopustu pogosto opazujemo druge pare: kako se držijo za roke, igrajo z otroki, smejijo skupaj. In če v svojem razmerju čutimo praznino, nas ti prizori še bolj opomnijo na tisto, kar nam manjka.

Terapevtka Brené Brown pravi, da nas primerjanje z drugimi oropa veselja, kar je še posebej očitno na dopustu, ko si želimo sreče in nas pogled na resničnost še bolj zaboli.

FOTO: Shutterstock

Odmik, ki odpira oči

Ko se fizično oddaljimo od vsakdana, lažje vidimo tisto, kar običajno spregledamo. Dopust je pogosto čas za razmislek: sem srečna? Sem ljubljena, spoštovana?

Brez vsakodnevne rutine lažje začutimo praznino. In prav to vodi v iskrene, čeprav boleče uvide.

Končno čas za pogovor

Nekateri pari se na dopustu prvič pogovorijo o stvareh, ki jih v resnici mučijo. Ni več izgovorov, ni vsakodnevne norije, končno je čas za globoke pogovore.

Na žalost partnerja včasih ugotovita, da so njune potrebe povsem različne, da ni več skupnega jezika in da sta predolgo molčala.

Kako preprečiti poletni razhod?

Čeprav vse našteto zveni pesimistično, ni nujno, da dopust pomeni konec. Poletni oddih sam po sebi ni razlog za razhod, razkrije le tisto, kar je že prej tlelo pod površjem.

Zato je pomembno, da se na dopust dobro pripravita in uskladita pričakovanja. Kako si predstavljata idealen dopust? Koliko aktivnosti, koliko počitka? Dogovorita se glede dnevnega ritma, proračuna, potreb po samoti ali bližini.

FOTO: Shutterstock

Nič ni narobe, če si kdo, čeprav na oddihu, želi tudi nekaj časa zase.

Pomembno je tudi vedeti, da ni treba, da je vsak trenutek popoln. Prepiri so normalen del odnosa, ključno pa je, kako se dva med njimi in po zaključku teh obnašata.

Poletni dopusti ne uničijo razmerij, jih pa razgalijo in nudijo priložnost: za spremembo, obnovo ali zaključek.

Nobena od teh poti ni napačna, če vodi do več iskrenosti in tistega, kar si v resnici želimo od sebe in življenja, navaja Zadovoljna.hr.