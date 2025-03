Izkušnje terapevtov: pet najpogostejših pritožb nezadovoljnih žena

Velikokrat se zgodi, da partnerja v zvezi ali zakonu le težko prideta z besedo na dan in odkrito povesta, kaj katerega od njiju v odnosu moti.

Morda zato, ker eden noče prizadeti drugega ali zato, ker se mu zdi nesmiselno načeti razpravo.

A da je prav odkrita komunikacija tista, ki lahko marsikaj reši, med drugimi opozarjajo tudi zakonski terapevti, ki v svojih ordinacijah slišijo veliko zgodb in na podlagi izkušenj nizajo, kaj v zakonu ali zvezi najpogosteje moti nezadovoljne ženske.

Tu je pet njihovih najpogostejših pritožb:

Ne posluša me

Terapevti se strinjajo, da je to ena izmed pogostejših pritožb, ki jih imajo ženske glede svojih partnerjev. Komunikacija je, seveda, ključnega pomena, vendar pogosto zamre.

Ko do tega pride, se nakopičijo frustracije in zamere, saj mnoge dame pravijo, da so prisiljene možu nenehno ponavljati iste stvari, to pa vodi v občutek, da nekdo ni slišan, in v še večjo napetost.

FOTO: Gettyimages

»Ta pritožba je med drugim povezana z nenehnimi boji za premoč moč in s ponavljajočimi se konflikti, v katerih partnerja vse pogosteje začenjata pogovore z naštevanjem napak druge osebe, kar vodi do še več napadov ter na drugi strani potrebe po samoobrambi,« pravi strokovnjakinja za odnose, psihologinja in terapevtka Polly Young-Eisendrath.

Terapevtka Theresa Herring, zato moškim, ki menijo, da jih žena s stalnim prigovarjanjem nadleguje priporoča, naj si vzamejo trenutek, da poslušajo, kaj jim govori: »Pomislite na to kot na naložbo v zakon in v grajenje zdravega partnerstva ter zgleda za svoje otroke.«

Ne razume, kako trdo delam

Biti mama je zahtevno, težko in neskončno delo, mnoga dela ostanejo neopažena ter prezrta.

Zaradi številnih odgovornosti, ki jih imajo mame, v kombinaciji s pomanjkanjem spanja, terapevti pravijo, da se mnoge počutijo nemočne. Ti občutki se še povečajo, če mama ob skrbi za otroka hodi na delo:

»Mnoge ženske čutijo pritisk, da uspejo tako v poklicnem življenju - kot tudi kot matere in partnerke,« pravi psihologinja in svetovalka za pare Heather Z. Lyons ter dodaja:

FOTO: Gettyimages

»Vendar pa tradicionalni spolni stereotipi in delitev gospodinjskih nalog še vedno ženskam nalagajo več odgovornosti za dom, delo tam pa je velikokrat, tudi z vidika mož, spregledano in celo podcenjeno.«

Nikoli ne pohvali mojega videza

Ne glede na to, kako je vedno znova poudarjeno, da je pomembnejša od zunanje notranja lepota, in ne glede na to, kako dolgo je par v zvezi, pohvale in komplimenti glede videza so nepogrešljiva sestavina kvalitetnega odnosa.

Po besedah Young-Eisendrathove gre za dvosmerno komunikacijo: »Moški morajo dajati pohvale, ženske pa morajo moža večkrat prositi za mnenje.«

FOTO: Gettyimages

»Če ona želi, da bi partner pohvalil njen videz, naj to pove, nato pa usmeri pozornost na novo pričesko, obleko ali par čevljev,« pravi Young-Eisendrathova in opozarja: »Ne testirajte ga, ali vidi kaj novega; samo vprašajte ga, kaj meni o vaši novi bluzi.«

Meni in otrokom posveča premalo časa

Terapevti pogosto slišijo pritožbe, da moški po napornem delovniku potrebujejo čas za sprostitev.

Medtem ko je ta seveda nujen, lahko to povzroči težave, če sproščanje pomeni manj časa za družino.

»Treba je najti ravnovesje med obojim,« opozarja Herringova in nadaljuje: »Postavljanje odnosov na stranski tir za daljše obdobje je recept za katastrofo.«

Čustveno me ne podpira

Ta pogosta pritožba izvira tudi iz slabe komunikacije, zaradi katere eden od partnerjev ali oba dobita občutek, da nista slišana in upoštevana.

Terapevti običajno slišijo, da je žena vedno razburjena, ker ima občutek, da njene potrebe niso izpolnjene. Medtem pa je mož vedno frustriran, ker meni, da je ne more osrečiti.

FOTO: Gettyimages

»Kadar takšna situacija traja, lahko pripelje do zloma razmerja, zato je v vsakem primeru pomembno, da si vzameta čas za pogovor o perspektivah drug drugega in vedno znova spoznavata, kaj druga stran doživlja ter to upoštevata,« za Your Tango svetuje Heather Z. Lyons.