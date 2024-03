Izjemno kremaste ledene kocke, ki jih boste pripravljali vsak vikend

Tisti, ki doma pogosto pečete sladice, najbrž veste, o kakšnih ledenih kockah govorimo. Opazili smo, da imate pecivo, ki se speče v kvadratnem pekaču in nareže na kocke, izjemno radi. Zato danes serviramo recept za prav takšnega. Pripravljenega v treh slojih, ki se med seboj odlično ujamejo, hkrati pa od nas ne zahtevajo posebnih slaščičarskih veščin in tehnik. Kot nalašč za vikend: hitro, preprosto in izjemno slastno.

Sestoji iz puhastega čokoladnega biskvita, ki po teksturi skoraj spominja na mousse, tako je rahel. Sledi nivo nežne vaniljeve kreme, pecivo pa zaključimo s svilnatim čokoladnim prelivom na vrhu. Po nekaj urah v hladilniku, ko se sloji lepo povežejo, so takšne kocke res prava poslastica ob popoldanski skodelici kave, sumimo pa tudi, da bodo izginjale iz pekača že čez dan. A kakšno le pustite za naključne obiske, ki se jih bodo gotovo razveselili.

Sestavine

Biskvit

4 jajca

4 žlice sladkorja

3 žlice moke

2 žlici kakava

pecilni prašek

Polivka

200 g sladkorja

250 ml vode

Vaniljeva krema

500 ml mleka

80 g moke

20 g koruznega škroba

250 g margarine ali masla

1 vaniljev sladkor

Čokoladna glazura

100 g jedilne čokolade

1 žlica olja

3 žlice mleka

Priprava