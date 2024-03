Izjemna uporabnost jajčnih lupin

Naravni in okolju prijazni načini vrtnarjenja zagotavljajo zdravju prijaznejše pridelke, hkrati v manjši meri bremenijo okolje. Eden od načinov, kako bolj ekološko vrtnariti, je uporaba jajčnih lupin.

Te so zelo koristen vrtnarski pripomoček in so uporabne na številne načine. Nekaj idej, kako jih uporabiti, niza Horticulture.co.uk.

Za sadilne lončke

Tu je čas sajenja semen, ki bodo zrasle v rastline. Tako zelenjavne kot okrasne, ki jih nameravate vzgojiti iz semen, lahko posejete v jajčne lupine:

Potem ko za pripravo peciva ali omlete razbijete jajca, polovice lupin napolnite z zemljo in v vsako položite seme.

Počasi bodo iz njih zrasle rastline, te, ko bodo dovolj velike, kar skupaj z jajčno lupino posadite na vrt.

Vanje posejte semena. FOTO: Getty Images

Koristi te metode je več:

Ne bo vam treba uporabljati plastičnih lončkov, torej boste koristili okolju, hranljive snovi iz lupine bodo rastlinam zagotavljale energijo za uspešno rast.

Je pa dobro vedeti, da lupine razpadajo počasi, zato jih pred sajenjem na gredice malo zdrobite, da bi korenine lahko našle pot do zemlje in jih trden obod pri tem ne bi oviral.

Za naravno gnojilo

Jajčne lupine so sestavljene iz približno 95 odstotkov kalcijevega karbonata, 0,3 odstotka fosforja, 0,3 odstotka magnezija, v njih so v sledeh še drugi elementi: kalij, cink, magnezij, baker in železo.

Posušene in zmlete lupine so zato odlično naravno gnojilo in zlasti dobrodošle, kadar zemlji na vašem vrtu primanjkuje kalcija, kar je pogosto pri gojenju plodovk.

Zdrobljene v prah so učinkovito naravno gnojilo. FOTO: Chamillewhite/Gettyimages

Lupine posušite in jih zmeljite v prah, tega posujte okoli sadik, med zalivanjem se bodo v zemljo sproščale hranljive snovi, ki jih bodo rastline lahko posrkale s koreninami.

Za zmanjševanje kislosti zemlje

Nekatere rastline bolje uspevajo v kisli, druge v bazični zemlji. Če menite, da je za vaše posevke prst prekisla, ji dodajte prah iz jajčnih lupin, ki učinkovito alkalizira zemljo.

Za preganjanje škodljivcev

Nekateri vrtnarji prisegajo, da ovire iz jajčnih lupin preprečujejo polžem, da bi škodovali posevkom.

Na žalost za to ni nobenih dokazov. Nasprotno, preprost poskus je pokazal, da solata, obdana z zdrobljenimi jajčnimi lupinami, ni bila pred njimi nič varnejša od solate brez te ovire.

Lahko pa takšna ovira vsaj do določene mere varuje pred škodljivci z mehkejšimi telesi in brez zaščite, kakršno imajo pred ostrimi predmeti telesa polžev.

Polžev žal ne bodo ustavile. FOTO: Angela Ravaioli/Gettyimages

Dodatek hrane živalim

Če imate kokoši, jim v hrano dodajte prah zmetih jajčnih lupin. S tem dodatkom hrani bodo živali dobile dovolj kalcija in lupine njihovih jajc bodo zato čvrstejše.

Prah jajčnih lupin lahko dodate tudi hrani za zunanje ptice, tako poskrbite za zdravo populacijo teh na vrtu, kar vam bodo ptice hvaležno vrnile s pobiranjem škodljivcev s posevkov.

Za bogatejši kompost

Jajčne lupine so odličen dodatek kompostu, saj ga obogatijo s kalcijem in drugimi hranili, hkrati privabljajo deževnike, ki so nepogrešljivi zavezniki dobrega posevka.

Preden jih dodate na kompost, jih nekoliko zdrobite, s tem boste pospešili njihovo razpadanje in še bolj izkoristili v njih prisotne hranljive snovi.