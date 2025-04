Izdelajmo mavrične pirhe skupaj z najmlajšimi

Poleg pisanic, ki jih lahko izdelamo z najrazličnejšimi tehnikami – od risanja z voščenkami, vodenimi barvicami ali temperami pa do barvanja s kupljenimi barvami, čebulnimi lističi –, so aktualni tudi najrazličnejše košarice, v katere spravimo pirhe, zajčki, piščanci in jajca iz različnih materialov. Marsikateri od teh ustvarjalnih podvigov je lahko lepo darilo za babice in dedke ali prijazen okras za praznično jedilno mizo.

Lepe in uporabne košare lahko izdelamo iz starih, a čistih papirnatih vrečk. Uporabimo lahko tudi karton različnih barv, s čimer bomo dosegli lep pisan vzorec. Trši ko je papir, bolj obstojna bo košara. Poleg vrečk bomo potrebovali še škarje in lepilo, prav prideta tudi ravnilo in svinčnik. In kako ustvariti košaro? Vrečko narežemo na enakomerno široke trakove in jih prepletemo med seboj, kot bi pletli kito. Plesti začnemo na sredini. Utrdimo z lepilom.

Še en zabaven in preprost velikonočni okras so cvetlice v jajčni lupini, na katere narišemo obrazke. FOTO: Anna_shepulova/Getty Images

Ko smo prepletli na sredi toliko trakov, da je nastalo dno košare, preostanek trakov, ki še niso prepleteni, zapognemo navzgor. Vzamemo dodatne trakove (dva ali tri, odvisno od tega, kako visoko košaro želimo) in jih prepletemo s konci tistih, ki so ostali od izdelave dna košare. Na vrhu konce odrežemo, da bo imela košara raven rob.

Utrdimo z lepilom. Vogale prelepimo s trakovi ali lepilnim trakom in jih tako utrdimo. Po želji izdelajmo še ročaj in ga prilepimo na košaro ter jo potem napolnimo z velikonočnimi dobrotami.

Karton za jajca lahko postane takšen darilni paketek. FOTO: Elena Dy/Getty Images

Tudi z mavričnimi pirhi, ki so nekaj posebnega, otroci pa jih obožujejo. Jajca zavijmo v papirnato brisačko in jo na vrhu utrdimo z elastiko. Barve za živila v stekleničkah, ki jih lahko kupimo v trgovini, nanesemo na brisačko, med seboj se ne smejo stikati. Potem na brisačko s pršilko napršimo vodo, brisačko pritisnemo na jajce. Pustimo sušiti čez noč. Učinek bo boljši, če bomo uporabili bela jajca, lahko pa jih pobelimo, tako da že kuhana namočimo v alkoholni kis.

Iz štirih plastičnih prozornih skled lahko izdelamo velikonočnega zajčka.

Prosojni zajček

Iz štirih plastičnih prozornih skled lahko izdelamo velikonočnega zajčka. Uporabimo lepilni trak, ki bo omogočal, da se zajček odpre, v notranjosti pa naj bodo na primer čokoladna jajčka. Zajčki so dobro darilo, saj bodo obdarovanci lahko uporabili tudi sklede.

Takole naredimo pleteno košaro iz papirja. FOTO: Elena Abrosimova/Getty Images

Najprej odstranimo nalepke s skled; da bomo to laže storili, vanje s sušilnikom za lase 15 sekund pihamo vroč zrak. Na dno ene velike sklede položimo velikonočno travo, nato jo napolnite z velikonočnimi jajci in drugimi dobrotami. Na vrh postavimo drugo veliko skledo in ju na več mestih zalepimo skupaj s prozornim trakom. Ponovimo z manjšimi skledami. Te potem položimo na večje, pritrdimo jih s trakom. Končamo tako, da na vrh majhne sklede položimo naglavni trak z zajčjimi ušesi, lahko ga pritrdimo s trakom: odrežemo približno štiri metre traku in ga v pentljo zavežemo okoli zajčkovega vratu. Za nos uporabimo rožnat cof, za brke pa beli slamici. Prilepimo jih skupaj, nato pa nalepimo na skledo, ki predstavlja zajčjo glavo.