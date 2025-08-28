NASVET

Izberite najboljše in najbolj primerno kolo za otroka

Predvsem mora biti primerno njegovi velikosti in zmožnostim, saj bo le tako tudi varno.
Fotografija: Poiščite zlato sredino med ceno in kakovostjo. FOTO: Rawpixel/Getty Images
Poiščite zlato sredino med ceno in kakovostjo. FOTO: Rawpixel/Getty Images

A. J.
28.08.2025 ob 11:40
A. J.
28.08.2025 ob 11:40

Mnogi se iz otroštva še spominjamo sreče, ki smo jo občutili, ko so nam starši ali drugi sorodniki podarili prvo kolo. Tudi za večino današnjih otrok je nepozabno darilo, ki jim omogoči ne le zabaven način porabljanja energije, temveč tudi enostavnejše in hitrejše premike na daljših razdaljah. Vendar za žepe staršev nakup kakovostnega kolesa postaja vedno večji izziv – cene namreč letijo v nebo.

Otrok naj kolo preizkusi, preden ga kupite. FOTO: Andrii Zastrozhnov/Getty Images
Otrok naj kolo preizkusi, preden ga kupite. FOTO: Andrii Zastrozhnov/Getty Images
Osredotočili smo se na nakup kolesa za deklico, staro od 7 do 11 let. Odvisno od velikosti in dolžine razkoraka potrebuje otrok te starosti (tako fantje kot dekleta) od 20- do 24-palčno kolo. Prvo je primerno za otroka s telesno višino od 120 cm do 135 cm ter višino razkoraka od 55 do 65 cm, drugo pa za otroka s telesno višino od 135 cm do 145 cm ter višino razkoraka od 60 do 70 cm. Za lažjo orientacijo – 20-colska kolesa ima legendarni pony. Kot svetujejo na AMZS, imejte otroka med nakupom s seboj, saj je pomembno, da se na kolesu počuti stabilnega. Poleg primerne velikosti (nikoli ne kupujte prevelikega kolesa!) sta pomembni višina sedeža in teža kolesa. Pretežko kolo ali tako s previsoko nastavljenim sedežem je za otroka težko obvladljivo in s tem zanj tudi manj varno.

Vsak kolesarski navdušenec vam bo svetoval, da kolo kupite v profesionalni trgovini, kjer vam bodo znali svetovati, kakšno je za otroka najboljše. Poznavalci svetujejo tudi, da raje kot manj kakovostno novo kolo (denimo takšno, kakršna prodajajo v supermarketih) kupite kakovostno rabljeno. Za cenejše različice se splača preveriti trgovine s kolesi iz druge roke v različnih slovenskih mestih – Ljubljani, ki je najdražja, se velja izogniti. Dobra možnost za nakup kakovostnih poceni koles so policijske javne dražbe – podatki o datumih so objavljeni na spletnih straneh policija.si.

Raje kakovostno iz druge roke kot slabo novo FOTO: Isaac74/Getty Images
Raje kakovostno iz druge roke kot slabo novo FOTO: Isaac74/Getty Images
Novega 20-colskega dekliškega kolesa danes za manj kot 200 evrov skoraj ne boste dobili. Mi smo enega našli v Decathlonu, in sicer hibridno kolo riverside 100 za otroke (od 6 do 9 let), ki stane 159,99 evra. Več kot 300 kupcev je kolo ocenilo z najvišjo oceno pet. Na Mimovrste smo našli dekliško kolo dino bikes, 204R roza 20« 2022, ki stane 185,06 evra. Iz druge roke, denimo na Facebookovem Marketplaceu, so na prodaj kakovostna kolesa za 100 evrov, če bi bili zadovoljni tudi s starejšim modelom, pa se najdejo lepo ohranjena tudi za manj kot 50 evrov. Pri kupovanju na Facebooku bodite previdni. Vedno preverite, ali je prodajalec nekdo, ki je sam uporabljal kolo, saj je na trgu veliko ukradenih. Ne nasedajte prevarantom, ki vas prepričujejo v nakup prek dostave, vedno kupujte v živo in izročite denar šele po ogledu kolesa.

