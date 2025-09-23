  • Delo d.o.o.
ONINA ZGODBA 2025

Iz zakulisja podelitve oninega peresa

Minuli torek smo že 30. leto zapored sklenili literarni natečaj Onina zgodba.
Barbara Kotnik
 23. 9. 2025 | 06:45
A+A-

Jubilejna izvedba vseslovenske pobude k pisanju, ki je letos potekala pod sloganom Želim si, da tega ne bi nikoli izvedela, je razkrila izjemne pripovedi, bralci in bralke pa ste za zmagovalno okronali izpoved z naslovom Pismo, ki ga pišem sebi na vrhu gore, pod katero se je podpisala Šempetrčanka Nataša Privošnik.

Avtorica je na papir pogumno prelila svojo življenjsko zgodbo, ki so jo zaznamovali prirojena genska napaka in desetletja težkih operacij.

Na slavnostni prireditvi v prostorih novinarske redakcije naše medijske hiše Delo smo ji podelili Onino pero 2025 in denarno nagrado v vrednosti 500 evrov bruto.

HVALA, KER PIŠETE!

Iskrena hvala vsem avtoricam in avtorjem, ki ste z dragocenimi zgodbami sodelovali na letošnjem literarnem natečaju revij Ona in Onaplus. Ob Nataši Privošnik so se v finale uvrstili še Lilijana Slatinek, Nataša Žilevski, Anton Petelinšek, Alenka Leskovšek, Maja Uštar, Darja Arh Centrih, Barbara Kapelj, Maja Čehovin Korsika in Silva Rozman.

NAGRAJUJEMO VAŠE GLASOVE

Drage bralke, spoštovani bralci, med tistimi, ki ste glasovali za zmagovalno zgodbo, peterica prejme bon Zlatarne Celje v vrednosti 40 evrov: Alenka Blazinšek, Ajdovščina; Franc Hrovat, Križe; Zdenka Virant, Ljubljana; Alja Kot, Griže in Darko Antončič, Sežana.

