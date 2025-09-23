Iz zakulisja podelitve oninega peresa

Jubilejna izvedba vseslovenske pobude k pisanju, ki je letos potekala pod sloganom Želim si, da tega ne bi nikoli izvedela, je razkrila izjemne pripovedi, bralci in bralke pa ste za zmagovalno okronali izpoved z naslovom Pismo, ki ga pišem sebi na vrhu gore, pod katero se je podpisala Šempetrčanka Nataša Privošnik.

Avtorica je na papir pogumno prelila svojo življenjsko zgodbo, ki so jo zaznamovali prirojena genska napaka in desetletja težkih operacij.

Na slavnostni prireditvi v prostorih novinarske redakcije naše medijske hiše Delo smo ji podelili Onino pero 2025 in denarno nagrado v vrednosti 500 evrov bruto.

HVALA, KER PIŠETE! Iskrena hvala vsem avtoricam in avtorjem, ki ste z dragocenimi zgodbami sodelovali na letošnjem literarnem natečaju revij Ona in Onaplus. Ob Nataši Privošnik so se v finale uvrstili še Lilijana Slatinek, Nataša Žilevski, Anton Petelinšek, Alenka Leskovšek, Maja Uštar, Darja Arh Centrih, Barbara Kapelj, Maja Čehovin Korsika in Silva Rozman.

Odgovorna urednica revije Onaplus Sabina Obolnar je letošnji zmagovalki Nataši Privošnik izročila Onino pero 2025 in denarno nagrado v vrednosti 500 evrov bruto. FOTO: Blaž Samec

Zmagovalka Onine zgodbe 2025 Nataša Privošnik z direktorico Dela Natašo Luša in odgovorno urednico revije Onaplus Sabino Obolnar. FOTO: Blaž Samec

Zmagovalka Nataša Privošnik prihaja iz Šempetra. Rodila se je s totalnim enostranskim razcepom trdega neba, mehkega neba, čeljusti in ustnice ter doslej prestala kar 19 zahtevnih operacij, med drugim na možganih in odprtem srcu, ter premagala raka. FOTO: Blaž Samec

Letošnje nominiranke za Onino zgodbo 2025, od leve proti desni: Lilijana Slatinek, Nataša Žilevski, Silva Rozman, Nataša Privošnik (letošnja zmagovalka), Maja Čehovin Korsika, Barbara Kapelj, Darja Arh Centrih, Maja Uštar in Alenka Leskovšek. Edini moški med finalisti Anton Petelinšek, sicer sveže upokojeni novinar nacionalne RTV SLO in sociolog religije, se podelitve žal ni mogel udeležiti. FOTO: Blaž Samec

Diplomirana sociologinja Maja Čehovin Korsika je našo strokovno žirijo prepričala z zgodbo Ko zapoje šiba leskova. Za seboj ima že precej priznanj, saj se je leta 2010 uvrstila med finaliste mednarodnega literarnega natečaja A Sea Of Words, njene zgodbe pa so bile med drugim objavljene v literarnih revijah Literatura in Nebulae, v Bukli, brane na Radiu Študent ter vključene v zbirke kratkih zgodb Sanjam zgodbo, Zgodbarnica in Blogozija. FOTO: Blaž Samec

Po razglasitvi je nova zmagovalka Nataša Privošnik voditeljici Vesni Milek razkrila, kako je bolezen spremenila njeno življenje. FOTO: Blaž Samec

Nominiranka Maja Uštar se je podpisala pod zgodbo Zakaj sta mi prikrivala resnico? Po poklicu je diplomirana medicinska sestra, zaposlena v UKC Ljubljana, kjer deluje tudi kot mediatorka, in končuje magisterij na področju promocije zdravja, ker verjame v moč dialoga, spoštovanja, reševanja konfliktov in vrednost vsakega posameznika. FOTO: Blaž Samec

Med deset nominirank se je z zgodbo Sem številka 2909 uvrstila tudi režiserka, scenografinja, vizualna umetnica in gostujoča profesorica na Akademiji umetnosti v novi Gorici Barbara Kapelj, ki ustvarja prostorske instalacije in avtorske predstave. Je pionirka sprehodov po ženski zgodovini Ljubljane, ki jih je poimenovala Ljubljančanke. Na Festivalu Junij v Ljubljani je to leto pripravila sprehod po zgodovini arhitektk. Oktobra 2025 bo na Festivalu Mesto žensk predstavila avtorski projekt Kamnolomke. Zadnja leta piše kratke zgodbe, uvrstila se je med finalistke Lastovke 2022 in AirBeletrininega natečaja 2023. Piše za revijo Ekran in portal Prelom. FOTO: Blaž Samec

Lilijana Slatinek iz Loške Gore nad Zrečami je avtorica nominirane zgodbe Zvok saksofona. Pisanje je zanjo izhod iz nerešljivih situacij, njena opora, zavedanje, da živimo za trenutek, sedanjost, zato s seboj vedno nosi pisalo in knjižico. FOTO: Blaž Samec

Nataša Žilevski je upokojena zdravnica iz Kočevja, ki se je že trikrat uvrstila med finalistke našega natečaja. Letos je prepričala z zgodbo Kava z rogljičem, izdala pa je tudi že dve zbirki kratkih zgodb Vonji življenja in Stopi na robnik. FOTO: Blaž Samec

Alenka Leskovšek iz Save v Zasavju je bila med desetimi nominirankami za Onino zgodbo že pred dvema letoma, letos pa je strokovno žirijo prepričala z besedilom Razkritje med polknicami. Ustvarja predvsem kratko prozo, za katero pravi, da ji služi kot avtoterapija in vpogled v globoke tolmune lastnega zavedanja. FOTO: Blaž Samec

Direktorica Dela Nataša Luša se je v uvodnem nagovoru večera zahvalila vsem, ki z nami neustrašno delijo svoje intimne zgodbe: »Pisati pomeni tudi tvegati. Vsaka zgodba, ki jo delimo, je košček nas samih, ki ga pokažemo drugim. Zato verjamem, da je vsak zapis – naj bo prvi ali stoti – dejanje poguma.« FOTO: Blaž Samec

Univerzitetna diplomirana ekonomistka Silva Batič Rožman piše že od rane mladosti, še večji zagon za literarno ustvarjanje pa je dobila po upokojitvi. Njene zgodbe so bile objavljene v različnih revijah in na spletu, s pripovedjo Dedinja tišine pa se je na našem natečaju uvrstila med deseterico najboljših. FOTO: Blaž Samec

Darja Arh Centrih, avtorica letošnje nominirane zgodbe Marko iz Šmartnega ob Paki, je po poklicu učiteljica angleščine in francoščine na osnovni šoli. S pisanjem in objavljanjem kratkih zgodb si je služila denar že v mladosti, v času korone pa uresničila dolgoletne sanje, ko je izdala svojo prvo knjigo, mladinski roman Presneti deveti. Do danes je izdala še enega, dve slikanici in dve dramski deli. Najraje ustvarja za otroke in mladino. FOTO: Blaž Samec

Večer Onine zgodbe 2025 so glasbeno popestrili pevka in glasbenica Eva Hren ter njena učenca kitarista s Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana Matija Jeram in Larisa Jamnišek. FOTO: Blaž Samec

Trideseti jubilej Onine zgodbe si zasluži torto! Vanjo sta slavnostno zarezali naša nova zmagovalka Nataša Privošnik in odgovorna urednica revije Onaplus ter članica strokovne žirije Onine zgodbe Sabina Obolnar (v ozadju finalistke za Onino zgodbo 2025). FOTO: Blaž Samec

Založnica in dolgoletna članica strokovne komisije za Onino zgodbo Valentina Smej Novak je bila navdušena nad pripovedmi, ki so letos nastajale pod sloganom Želim si, da tega ne bi nikoli izvedela. FOTO: Blaž Samec

Ob jubileju smo si privoščili tudi slastno torto. FOTO: Blaž Samec

Nataša Privošnik stanuje v Šempetru. Po poklicu je profesorica defektologije, na temo medsebojnih odnosov in gradnje samopodobe je predavala doma in v tujini, zdaj pa svoje izkušnje predaja v obliki izkustvenih delavnic. Izdala je priročnik o ravnanju v primeru nasilja na delovnem mestu in napisala ogromno strokovnih člankov. Pred dvema letoma je bila po njenih spominih napisana knjiga Je moje življenje gora – osupljivo življenje Nataše Prívošnik. Od rane mladosti se spoprijema s številnimi zdravstvenimi preizkušnjami, je invalidsko upokojena. Aktivno spoznava svet pohodništva za invalide, kjer je lahko točno to, kar je. Zelo je ponosna na svoja uspešna otroka. Ta, tukaj nominirana zgodba, je njena prva osebna izpoved, ki jo je napisala po svojih zatrtih občutkih. FOTO: Blaž Samec