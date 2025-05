Iz poškodovanih knjig lahko nastane krasna dekoracija

Danes, ko so stanovanja majhna, večina podatkov pa dostopna na spletu, se marsikdo ubada z vprašanjem, kam s knjigami, ki jih je morda podedoval od prejšnjih generacij.

Dobro ohranjene knjige z vsebino, ki je še vedno aktualna, lahko prodamo ali oddamo. Ne glede na ohranjenost antikvariati, knjižnice in bukvarne večinoma ne jemljejo starih enciklopedij ali družbeno-zgodovinskih in političnih, denimo tistih, ki so izšle pred nastankom samostojne Slovenije, v bivši Jugoslaviji, saj jih je na trgu veliko, zanimanja zanje pa malo. Prav tako jih večina ne jemlje šolskih učbenikov, revij in časopisov. Kakor koli poškodovane knjige vam bodo povsod zavrnili.

Dobro ohranjene knjige lahko poskusite prodati antikvariatu ali jih ponuditi na spletu. Ena od skupin, v katero je vključenih veliko prodajalcev in kupcev, je Rabljene knjige na Facebooku. Pri tovrstni prodaji boste pod drobnogledom inšpekcije, ki nadzoruje, da je to resnično prodaja fizične osebe fizični osebi, ne pa pridobitna podjetniška dejavnost.

Najbolj verjetno boste prodali priljubljene ljubezenske romane, kultne avtorje kriminalk, kuharice ter otroške in mladinske knjige. Antikvariatu ali bukvarni se vam najbolj splača prodati knjige, ki so zelo stare in imajo zgodovinsko vrednost.

Knjige lahko tudi podarite in tako naredite dobro delo; sprejemajo jih v knjižnicah, centrih ponovne uporabe, tudi v nekaterih šolah in vrtcih, če je tematika primerna. Zanimivih naslovov se bodo razveselili tudi bolnišnični oddelki. Poškodovanih knjig ne podarjajte.

Papirnati okraski

In kaj narediti s slednjimi? Na spletu najdemo veliko idej, kako jih uporabiti kot material za okrasitev ali popestritev doma. S knjižnimi listi lahko ustvarite zanimiv pogrinjek za mizo ali z njimi polepite notranjost sklede za sadje. Postanejo lahko ozadje fotografije v okvirju.

Lahko izdelate papirnate okraske. Če nanje prilepite posušeno cvetje v stilu herbarija, lahko nadomestijo sliko na steni. Lahko jih nalepite na lončke za rože, z njimi skrijete kak manj ugleden lonček, če boste polepili vse lončke, boste poenotili njihov videz. Če jih izrežete v obliki zvezdice ali srčka in nalepite na zobotrebec, lahko z njimi okrasite tortice, sendviče in druge dobrote ter tako daste pikniku ali čajanki knjižni pridih. Izjemno lepo je videti stena, v celoti polepljena z listi iz knjig.

Če ste kdaj počitnikovali v Poreču, ste morda opazili lokal, v katerem so iz takšnih knjig izdelali privlačne nizke mize. Knjige s kakovostnimi debelimi usnjenimi platnicami nalepite drugo na drugo, na vrhu pa pokrijete s steklom. S starimi knjigami brez platnic lahko prekrijete steno in na tak način pripomorete k manjšemu širjenju zvoka.