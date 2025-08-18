Iz odtokov lahko smrdi tudi zaradi las, to je rešitev

Ne glede na to, ali imate težave z ostanki mila, lasmi ali celo plesnijo, ki povzročajo neprijeten vonj iz odtoka v kopalnici, se zadeva ne bo rešila sama. Na srečo je večino težav z odtoki mogoče odpraviti na dokaj preprost način, še najbolje pa je poskrbeti, da do njih sploh ne pride.

Obstaja več vzrokov za neprijeten vonj iz odtoka, zato je treba najprej ugotoviti, kaj natančno ga povzroča. Sklonite se nad odtok in vdihnite zrak. Če je prisoten vonj po plesni, se najbrž ta kopiči pod pokrovčkom. Preverite, ali je res dobro pritrjen. Že je če malo razrahljan, ta vlažni prostor omogoča razvoj plesni, ki jo je treba očistiti. Odstranite pokrovček, nanesite čistilo za plesen, počakajte nekaj minut in obrišite. Če je plesen vztrajna, uporabite staro zobno ščetko in jo dobro zdrgnite. Tako na spodnji strani pokrovčka kot na delčku, ki ga ta pokriva. Če vonj ne izgine, razmislite o zamenjavi pokrovčka.

Če bomo zanje lepo skrbeli, bodo pretočni in brez neprijetnega vonja. FOTO: Marineman/Getty Images

Nato očistite cevi. Vse, kar za to potrebujete, imate v kuhinji: alkoholni kis in sodo bikarbono. V odtok vsujte četrt skodelice sode, sledi skodelica belega kisa. Počakajte nekaj minut in potem splaknite z vročo vodo. Na koncu cevi dobro sperite s tekočo vodo. Ta metoda učinkovito odstrani vonj in prepreči ponovitev težave.

Če je vonj posledica ostankov šampona ali mila, zadostuje preprosto prelivanje odtoka z vročo vodo. To počnite, dokler vonj ne izgine in nato preventivno enkrat tedensko.

Nenehni smrad Trdovratni vonj iz odtoka lahko pomeni, da voda ne odteka pravilno in da gre najbrž za težavo s kanalizacijo ali greznico. Teh ne poskušajte reševati sami, temveč se raje obrnite na vodovodarja.

Odstranjevanje nesnage

Eden glavnih vzrokov za zamašitev in smrad iz odtokov kabine za prhanje ali kadi so nakopičeni lasje. Tegobo preprečite tako, da se pred prhanjem počešete in odstranite odvečne lase, ki bi sicer padli v odprtino. Če je vaš odtok odprt in brez zaščite, je nanj priporočljivo namestiti mrežico. Ta ujame lase, preprečuje zamašitev in vonj, ki bi se sicer pojavil. Kadar je že prisoten, odstranite prepreke in odtok očistite s kisom ter sodo.

V odtok nasujemo sodo bikarbono, čeznjo pa še kis. FOTO: Getty Images

Velik zaveznik pri zamašenih odtokih je gumijasti odmaševalnik. Kad ali umivalnik napolnite z vodo. Te naj bo toliko, da pokrije spodnji del odmaševalnika. Voda pomaga ustvariti pritisk, brez nje postopek ne bo učinkovit. Zatesnite druge odprtine: če ima umivalnik prelivno (majhna odprtina pod robom), jo začasno zamašite s krpo. Tako se ustvari boljši podtlak.

Čez odtok položite gumijasti del odmaševalnika in pritisnite, da se oprime površine. Večkrat ga močno potisnite navzdol in povlecite navzgor, ne da bi ga dvignili s podlage. Po nekaj črpanjih ga odstranite. Če voda začne hitro odtekati, ste bili uspešni. Če še vedno stoji, postopek ponovite. Vztrajnost se pogosto izplača.

Najpogostejši krivec so lasje. FOTO: Seb_ra/Getty Images

V trdovratnejših primerih uporabite posebno žico za odmaševanje. Odstranite pokrovček odtoka, previdno vanj vstavite žico in začnite vrteti ročaj. Ko začutite upor, ste prišli do težave: vrtite naprej, dokler ne prebijete ovire. Nato počasi izvlecite žico in odstranite nesnago. Na koncu odtok splaknite z vročo vodo, ki bo odplaknila preostale delce.