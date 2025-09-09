INTERVJU

Irena Yebuah Tiran: »To mi daje občutek svobode.«

»Odkar tečem, precej lažje in bolje žvrgolim,« mi je pred leti med značilnim zvonkim smehom odgovorila, kako to, da je tako zagledana v tek. In ker, kot Irena Yebuah Tiran pove v tokratnem intervjuju, še vedno verjame, da se dobro z dobrim vrača, bo v nedeljo, 14. septembra, po treh letih spet združila dragocene vrednote – kulturo, šport in srčnost – ter tekla Dobrodelni operni maraton.
Fotografija: Dvojčici: Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah. FOTO: Andrej Križ
Dvojčici: Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah. FOTO: Andrej Križ

Klavdija Miko
09.09.2025 ob 06:45
Klavdija Miko
09.09.2025 ob 06:45

Na tekaški trasi po dolenjskih cestah, ki bo povezovala občine Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan, ter na pevskih postajališčih, kjer bo prepevala najlepše napeve iz bogate operne zakladnice, se ji lahko pridruži vsak, ki kot ona trdno verjame v rek: »V slogi je moč!« Poletje je bilo za vas kar delovno, kajne? Med drugim ste avgusta z Juretom Počkajem navdušili poslušalce v Postojni z edinstvenim glasbenim spektaklom, v katerem so se zlile svetovno znane operne arije in kultne rock uspešnice. Kakšna izkušnja je bila to za vas? Moram priznati, da sem z Juretom pela že velik...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Preberite še:

 

Slovenski pevec združil opero in rock, ganil občinstvo do tišine
Množica je v Postojni uživala v glasbenem spektaklu, ki je prepletel čutno opero z brezkompromisno rock energijo.

Roman Turnšek
 

Slovenski baritonist Jure Počkaj pripravlja poklon princu teme
Slovenski baritonist Jure Počkaj bo zapel v spomin nedavno preminulemu pevcu skupine Black Sabbath Ozzyju Osbournu.

Roman Turnšek
 

Irena Yebuah Tiran ima zveste prijateljice (Suzy)
Nekateri so vajeni udobja in za užitek niso pripravljeni narediti nekaj dodatnih kilometrov.

Več iz te teme:

Irena Yebuah Tiran intervju dobrodelnost pevka

