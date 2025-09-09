INTERVJU
Irena Yebuah Tiran: »To mi daje občutek svobode.«
»Odkar tečem, precej lažje in bolje žvrgolim,« mi je pred leti med značilnim zvonkim smehom odgovorila, kako to, da je tako zagledana v tek. In ker, kot Irena Yebuah Tiran pove v tokratnem intervjuju, še vedno verjame, da se dobro z dobrim vrača, bo v nedeljo, 14. septembra, po treh letih spet združila dragocene vrednote – kulturo, šport in srčnost – ter tekla Dobrodelni operni maraton.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Preberite še:
Predstavitvene informacije
Komentarji:
07:58»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)