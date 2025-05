Invazija polžev: najboljši naravni načini, kako se jih znebiti

Z deževnim vremenom na vrt pridejo tudi polži, ki se hranijo z rastlinami ter ogrozijo posevke.

Rdeči polži, ki jih pogosto srečamo na vrtovih, so najverjetneje španski lazarji (Arion vulgaris), znani tudi kot španski rdeči lazarji ali invazivni rdeči polži. Ti izvirajo iz jugozahodne Evrope, predvsem iz Španije in Portugalske, od koder so se v zadnjih desetletjih razširili po večjem delu Evrope.

V Sloveniji so postali resna nadloga, saj nimajo naravnega plenilca in so odporni proti mnogim ukrepom.

Na srečo obstajajo naravni načini za odstranitev polžev z vrta in zaščito rastlin. Strokovnjaki so za Real Simple nanizali nasvete, kako jih pregnati ali vsaj omiliti njihovo škodo.

Pobiranje polžev

»Nadenite si rokavice in pripravite vedro z milnico. Zjutraj ali ob mraku pojdite na vrt in iščite polže, ki imajo radi hladna in vlažna mesta.

Poberite jih in jih potopite v milnico. Način je, če boste vztrajni in dosledni, daleč najbolj učinkovit,« je povedala Heather Stoven, izredna profesorica na Fakulteti za kmetijske znanosti Univerze Oregon State.

FOTO: Epiximages/ Shutterstock

Uporaba kremenčevega peska

»Kremenčev pesek – mivka je naravni material, ki odganja polže. Je nesrupen in učinkovit,« pravi Stovenova in dodaja:

»Uporabite ga kot oviro: nasujte ga v višini dva in pol centimetra in širini približno osem centimetrov okoli rastlin. Deluje le, ko je suh. Če se zmoči, ga je treba nadomestiti z novim.«

Pasti iz piva

»Uporabite pasti iz piva: majhne posodice, napolnjene s pivom, do roba zakopljite v zemljo,« svetuje Steve Sylva, lastnik vrtnarskega podjetja Steve’s Services, in pojasnjuje:

»Polže pivo privlači, ko padejo vanj, se utopijo.«

FOTO: Ja'crispy/Gettyimages

Pasti s sadjem

Zvečer okoli vrta položite olupke lubenice, melon, grenivke ali ostanke jabolk. Te imajo polži radi, zjutraj jih, nakopičene na naravnih vabah, poberite.

Uporabite granulat z železovim (III) fosfatom

Ekološko sredstvo, ki je varno za hišne ljubljenčke in čebele, a smrtonosno za polže.

Ustvarite bakreno pregrado

Polži ne marajo bakra: stik z njihovo slino namreč povzroči rahel električni šok.

Uporabite lahko bakrene mreže, folijo ali trak, te namestite kot ograjo ali jih ovijte okoli loncev.

Ograjico zakopljite vsaj dva centimetra in pol globoko, da polži do svojega plena ne pridejo pod njo.

FOTO: Vojkov/Gettyimages

Uporabite dobro odcedno zemljo

Vzdržujte vrt z dobro drenažo in pustite, da se zemlja med zalivanji dobro osuši.

Polže privlači vlaga, zato zmanjšajte vlažna skrivališča in z vrta ter njegove bližine odstranite ostanke organske snovi.

Kako naravno preprečiti naselitev polžev

Z nekaj preprostimi načini ustvarite okolje, ki polžem ne odgovarja: uporabljajte dobro odcedno zemljo, odstranjujte morebitna skrivališča, kot so ostanki rastlin in listje.

»Za preprečevanje prihodnjih invazij je ključno, da je vrt čist,« meni Sylva. »Odstranite vse ostanke, plevel in liste. Redno rahljajte zemljo, da uničite jajčeca.

Zasadite rastline, ki polže odvračajo: praproti, volnati čišljak (Stachys byzantina) in naprstec (Digitalis).

Te rastline imajo dlačice ali teksturo, ki polžem ne ustreza.

Tudi zelišča, kot so rožmarin, timijan, sivka in žajbelj, z močnim vonjem odganjajo požrešne goste.